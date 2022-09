Prekinula ćutnju!

Grupa "Hurricane" nedavno je, po završetku petogodišnjeg ugovora, prestala da postoji, a na mestu tri pevačice, koje su za ovo vreme ostvarile veliku popularnost - Sanje Vučić, Ksenije Knežević i Ivane Nikolić, dolaze "njihove naslednice".

Nova grupa nosiće naziv "Hurrricane Two", a ono što je zanimljivo jeste da, iako su govorile da ne znaju šta će dalje u karijeri, nekadašnje "Uraganke" već su otpočele solo projekte. Tačnije, Sanja Vučić je prva na Instagramu objavila da kreće u solo karijeru, a ubrzo nakon toga izdala je i pesmu, te objavila datume predstojećih zakazanih nastupa.

Ivana Nikolić takođe je sa publikom podelila detalje o daljim nastupima, međutim, svi su se zapitali šta je sa Ksenijom Knežević, jer se jedino ona nije oglasila o daljim koracima i planovima.

Međutim, ćerka Nenada Kneževića Kneza rešila je da prekine ćutnju i progovori o daljim planovima i, na sreću publike, otkrije da takođe započinje solo karijeru.

Dobro sam i trenutno sa mojim timom saradnika finaliziramo moj prvi solo projekat. Tako da, ubrzo ćete me i čuti i videti - istakla je Ksenija neminovno uzbuđena zbog lepih noviteta.

U medijima su se nakon prekida saradnje pevačica, pojavile insinuacije da one nisu u dobrim odnosima. Posebno se to govorilo za Ivanu, u odnosu sa Sanjom i Ksenijom, jer su njih dve viđene kako nastupaju bez Nikolićeve. Ksenija se sada osvrnula i na to, negodujući bilo kakvu netrpeljivost.

Kao što smo nebrojeno puta do sada izjavljivale, ugovor nam je istekao, a ne naše prijateljstvo i eventualna saradnja. I dalje smo u kontaktu, tako da zle krvi među nama apsolutno nema - kaže Ksenija i osvrće se na zajednički nastup sa Vučićevom o kom bruji Tviter.

To je pogrešno protumačeno, mi samo nastupamo na istoj manifestaciji, ali svaka pod svojim imenom i sa svojom novom pesmom.

Inače, kada smo već kod novih pesama, upitali smo Kseniju i da li joj se dopada nova pesma Sanje Vučić "Omađijan", kao i da li u budućnosti između njih dve može doći do saradnje, s obzirom da je Sanja i autor.

Sanjina pesma je odlična, spot takođe, nisam ni sumnjala da će biti drugačije. Saradnja će se sigurno dogoditi, ali ne u formi zajedničkog nastupa - zaključuje Ksenija Knežević.

Autor: P.R.