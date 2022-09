MRAK MI JE PAO NA OČI, KAD SAM TO VIDEO: Milić Vukašinović s knedlom u grlu o PAKLU kroz koji je prošao sa pokojnom ćerkom zbog DROGE! POTRESNE scene će mu zauvek ostati u sećanju!

Muzičar Milić Vukašinović prisetio se u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' kroz kakav je pakao prošao zbog zavisnosti ćerke Maje od narkotika. Naime, Maja Avdibegović preminula je u noći između 24. i 25. jula 2018. godine, u stanu u sarajevskom naselju Jezero. Nekoliko meseci nakon tragičnog događaja stigli su rezultati obdukcije koja je pokazala da se Maja nije predozirala narkoticima, već lekovima protiv samoubilačkih poriva.

- Molila me je stan da joj iznajmim da ona može sa svojim dečkom da živi. Rekla je da neće uzimati ni travu. Tu sam najveću grešku napravio. Ona je tada postala prava narkomanka, jer to je bilo leglo narkomana. Onda je ona našla drugog dečka koji je bio još veći narkoman. Viđam ga... - priseća se Milić i dodaje da neke potresne scene nikad neće moći da zaboravi.

- Deca su njoj oduzeta. Ja se sećam kad sam sa Suzanom došao, a moju ženu Veru je uhvatio neki blagi moždani udar, bila je na pola oduzeta. Ja sam zatekao decu kako jedu keks koji je jedno 10 dana star. Oni to žvaću, samo su to imali da jedu. Onda sam zatekao jednog kako tuče majku takvog u tom stanju. Tražila je pare, Vera je rekla da nema i ona je počela da je udara. Kad sam to video, mrak mi je pao na oči - otkriva Milić Vukašinović s knedlom u grlu u ''Premijera - Vikend specijalu''.

