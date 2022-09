Nije se libila trenutka, odmah se oglasila!

Kako je Ana Spasojević jedna od devojaka koje se nalaze u tkzv. "kokošinjcu" Marka Markovića, sinoć je u toku emisije "Pitanja gledalaca" dobila pitanje koje se ticalo toga da li je prekršila kodekse prijateljstva sa Minom Vrbaški, s obzirom na to da je Mina bila tokom "Zadruge 2" u ljubavnom odnosu sa Markovićem.

Ona je ovom prilikom istakla kako smatra da se Mina nikako ne bi naljutila i da je to bilo Mini bitno, Ana bi to znala, s obzirom na to da je za taj ljubavni odnos saznala u trenutku čitanja pitanja od strane voditelja Milana Miloševića.

S obzirom na to da za tu vezu nije znao ni reper Nenad Aleksić Ša, zajednički drugar dveju zadrugarki, joj je to zamerio, a nije je štedeo ni Lepi Mića.

Ovim povodom se na svom Instagram profilu oglasila Mina, te je objavila njhovu zajedničku fotografiju uz poruku podrške:

- Samo udri ljubavi, uz tebe sam - poručila je Mina uz emotikone mišića i srca.

