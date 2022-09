KEBU FINANSIRA SIN IGOR! Potpisali UGOVOR o doživotnom izdržavanju, OVOLIKO zarađuje na papiru zbog alimentacije?!

Folk pevač Dragan Kojić Keba godinama je na estradi i dosta je angažovan za nastupe. Iako mnogi misle da dosta zarađuje i da uživa u izobolju, istina je ipak drugačija.

Naime, kako se navodi, Keba ne poseduje ništa na svoje ime, a razlog za to je dugogodišnja parnica sa Ljiljanom Jevremović, majkom njegove vanbračne ćerke Ine. Keba i njegova bivša ljubavnica sudili su se 16 godina, pošto on nije hteo da prizna da je otac danas dvadesettrogodišnje Ine, a čak 12 puta je odbio da radi DNK analizu.

Zbog odugovlačenja procesa, Ljiljana je državu Srbiju tužila Sudu za ljudska prava u Strazburu. Na kraju, sud je na osnovu Rh faktora i krvne grupe presudio da je Kojić otac devojčice Ine i naložio mu da plaća mesečnu alimentaciju od 270 evra, koja je potom smanjena na 210, jer je tuženi dostavio dokaze o zaradi koja, barem na papiru, nije visoka.

Tu, međutim, nije bio kraj – Ljiljana je tužila Kebu za zaostale alimentacije, dok je on tvrdio da je sve isplatio. I baš kada je spor zbog novca počeo, Keba se razveo, pa je sudu dostavio dokaze da mu je imovina umanjena, te da mesečno zarađuje svega 15.000 dinara.

- U vreme donošenja prethodne odluke živeo sam u kući površine 330 kvadratnih metara sa suprugom Oljom, sinom Igorom i ćerkom Natašom. U međuvremenu, 2. aprila 2013, ja sam se razveo. Sada živim u kući useljive površine od 100 kvadratnih metara, koja je moje vlasništvo. U kući živim sam“ izjavio je u sudu 2013. godine Keba, koji je veći deo imovine posle razvoda prepisao na zvanično bivšu ženu, s kojom živi i danas, a par se zajedno pojavljivao u javnosti mnogo puta, dok je njegova bivša snaha Severina pre nekoliko godina objavljivala i zajedničke fotografije sa tadašnjim svekrom i svekrvom u njihovoj vili na Bežanijskoj Kosi, u kojoj je redovno odsedala kad je dolazila u Beograd tokom braka sa Igorom Kojićem.

Folker se pred sudijom jadao i da loše zarađuje.

- Od 1. juna 2013. do današnjeg dana uopšte nisam radio, vodim se da sam na bolovanju zbog zdravstvenih razloga, što ću dokumentovati dokazima s kardiovaskularnog odeljenja na Dedinju. Poslednja dva meseca primam 15.000 dinara neto mesečno. Dešavalo se da moj nastup bude na pozitivnoj nuli i da ne zaradim ništa, a dešavalo mi se maksimalno da po nastupu zaradim 30.000 do 60.000 dinara - rekao je on tada.

Zbog toga je, kako se pisalo, Keba sa sinom Igorom Kojićem potpisao Ugovor o doživotnom izdržavanju. Tako je pevač postao primalac izdržavanja, a njegov sin davalac izdržavanja. Time se Igor obavezao da doživotno izdržava Kebu, koji se zauzvrat obavezao da prenese Igoru pravo vlasništva nad nekretninama.

Inače, on je 29. 5. 2013. godine overio Ugovor o doživotnom izdržavanju kojim se njegov sin Igor Kojić obavezao da oca doživotno izdržava. Zauzvrat, on će po Kebinoj smrti postati vlasnik 11,62 ara zemlje i porodične stambene zgrade u Loznici.

