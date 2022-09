Spremna za novi početak?

Tanja Savić nakon uspešne letnje turneje počela je s nastupima i u Beogradu. Ona je otkrila da joj je polazak sinova u školu bio naporan i prisetila se kakav je ona učenik bila. Pevačica je pružila i podršku svim ženama koje trpe nasilje i otkrila da veruje da je konačno spremna da uplovi u novu emotivnu vezu.

Kako je prošao početak nove školske godine?

- Deca i ja smo se ove godine lepo odmorili. Imali smo dva godišnja odmora. Bilo je prelepo, naodmarali smo se. Stvarno sam gledala sve da im činim. Potrudila sam se da im ovo leto ostane u lepom sećanju. Svima nam je bio stresan prvi septembar. Namučila sam se oko kupovine knjiga, nema tih izdavača koje traže, sve mora da se poklopi. To je baš bilo stresno i za mene i za njih, ali i to smo prošli, sad će već oktobar.

Da li radiš domaće zadatke?

- Danas sam ih radila, ništa me ne pitajte. Kada je matematika u pitanju, sa zadacima sam slaba, ali kad trebaju sastavi, tu baš, baš kidam. U sastavima sam uvek bila odlična i imala sam peticu iz srpskog. Mislim da bih mogla da pišem tekstove i za sebe i za kolege.

Koji predmeti su Marku i Đorđu najteži?

- Marko i Đorđe su mi prethodne godine bili super iz matematike. Sada, martematika je nezgodna. Ako propustiš jedan čaš i ako ne slušaš - gotovo. Jednim časom propuštaš mnogo toga. Kada sam bila mala puno sam volela da maštam, glava mi je bila uvek u oblacima i na časovima. Uvek su me zanimale neke druge stvari.

Koju poruku bi uputila ženama koje trpe nasilje?

- I ja sam pretrpela nasilje, nema šta da lažem. Nije lepo, ne želim da dajem primer tim ženama. Moja poruka njima je da treba da se izađe iz tih odnosa i da se ne trpi nasilje. Muž, to je osoba u koju treba da imaš najviše poverenja, da te čuva, štiti i gura kroz život. On treba da ti da sigurnost, a kada te ta osoba ponižava i maltretira, onda je to stvarno za svaku osudu. Ne znam ni ja kako sam uspela to da prebrodim i kako me nije slomilo. Samo ja znam kako mi je bilo. Bila sam usamljena, bukvalno sam bila s njim, a osećala sam se kao da sam sama. Mislim da je to nešto najgore, kad živite sa partnerom, a osećate se sami na svetu.

Da li su ti ostale neke posledice od tog odnosa?

- Mislim da nisu. Ipak, ja sam bila izgrađena ličnost kad sam ušla u tu vezu. Bila sam ostvarena, imala sam 23 godine, nisam bila klinka. Rasla sam s njim, kroz taj brak, sve nedaće koje sam doživela s njim naterale su me da odrastem i postanem ovo što sam danas.

Da li se plašiš da pokažeš partnera zbog osude javnosti?

- Ne bojim se osude javnosti, daleko od toga. Mislim da nije važno šta će ljudi reći ako sam ja srećna. Mislim da sam sada dovoljno sazrela i da je vreme da nađem partnera pored kog ću se ostvariti i u emotivnom smislu.Da li si zdovoljna kako je prošla letnja sezona?- Letnja sezona je prošla dobro. Kao što sam već pričala, bila sam i prehlađena. Izblamirala sam se tom izjavom jer se nisam lepo izrazila. Trebalo je da objasnim da sam antitela izvadila nakon svih nastupa i shvatila da sam nastupala ne znajući da imam koronu.

Koliko je trajao tvoj oporavak od korone?

- Oporavak od korene mi je bio naporan, teško mi je pao. Nije mi bilo dobro, imala sam vrtoglavice. Za pevanje su ti respiratorni organi jako bitni. Dušnik i pluća su glavni za naš posao. Brzo sam se zamarala, baš se mi je bilo loše. Eto, ispala sam profesionalac, nisam otkazala nastupe i izneverila svoju publiku zbog čega mi je puno srce.

Da li su te pogađali komentari i da li su pisanja medija uticala na tvoje nastupe?

- Ma jok. Mislim da vlasnici klubova uopšte ne čitaju novine i portale. Njima je najvažnije ono što vide kod mene na profilu.

Autor: M.K.