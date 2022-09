Ovi detalji lede krv u žilama!

Saru H. (19), sestru popularne tik-tokerke Une Kablar, poznate po nadimku Uki Ku, pretukao je, kako se sumnja, suprug D. H. (23). On je uhapšen zbog nasilja u porodici. Dijana Marinković, majka pretučene Sare iznela je detalje nasilja nad njenom ćerkom.

- Una je potresena, nije spremna da dođe. Ona je uz svoju sestru. Sara i beba su kod mene, brinemo o njoj, ima teške vrtoglavice. Premotava film, priseća se svih scena. Ona me sa VMA zvala uznemirena, rekla da joj brinem o bebi. Pitala sam šta se desilo, rekla je samo da nije dobro. Vrištala sam. Rekla mi je da je pretukao i da dođemo po bebu. Dočekala me policija, medicinske sestre, doktori... Izgledala je izdeformisano, pitala me da li će preživeti. Bila je krvava, vrat joj je bio krvav, zgnječen, jezivo, samo me čudno gledala, ja sam rekla da će biti u redu - rekla je Dijana, pa dodala:

- Čekali smo Sarin skener, koji je bio dobar. Sada se ona plaši svega, ima vrtoglavice, on se činio kao divan dečko, bio pobožan, išao u crkvu, niko se ovome nije nadao. Ja sam jako bliska sa ćerkom, ona je govorila da im se petlja njegova mama, ja sam rekla da sa njom pričaju, ali ovo niko nije slutio. Beba je dobro. Imala je modrice na g*zi. Ona je rekla da je nije stiskala, da se možda nažuljala, nije verovala da je to on. Sara je rekla da ju je trudnu jednom gurnuo, ali ovako nasilno nikad.

- Sve vreme sam bila sa bebom, Una je došla sa hranom. Njegovi roditelji su govorili Uni da je sektašica, smejali se, pričali kako ima leka i za ovo. Što mislite da Una nije došla? Taj čovek je o pločice 15 puta udario, ona je izgubila svest, takve stvari nije pokazivao ranije. Udarao je šakama u obraze. Kada je dolazila sebi, on je rekao da ne zna šta bi da ju je ubio. Kada je ona došla svesti, rekao joj je da beba leži, da oni idu na VMA. On neće njoj da pomaže, išao je kod mame, radio, on ima porodični posao, servis. Sara je po ceo dan bila sama, on joj nije pomagao, pre toga je bilo dobro. Njemu je smetalo kada ja pomažem. On je bebu od mesec i po dana zatvorio u drugi stani da je ne čuje, a kada se beba probudila Sara je bila šokirana. Pravdao se da je dobar muž, da je hteo da ona odspava - ispričala je majke pretučene devojke.

Autor: M.K.