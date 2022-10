Osman prokomentarisao situaciju u svom stilu!

Otkad Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić nisu zajedno spekuliše se o njenoj navodnoj romansi sa Cecinim bivšim Bogdanom Srejovićem, a paparaco Pink.rs portala uhvatio ih je u noćnom provodu, te je gotovo sigurno da između njih nešto postoji.

Sad se tim povodm oglasio Stefan otac Osman Karić, koji je prokomentarisao situaciju u svom stilu, a između redova se može posumnjati i na to da je Jovana još pre konačnog raskida započela nešto sa Bogdanom.

- Divan su par. U tome je stvar. Sad hejteri znate informaciju iz prve ruke da znate. poslednje veče kad Stefan reče da je kraj. Sedeli su u separeu, u ćošku je kutak, a Cecin bivši prekoputa. Gledali se i smešili, flertovali, pa su i grešili. To veče se na Instagramu zapratili, bilo im je lepo, ni račun nisu platili. Stefan plaća... Da nije njega, ne bi imali ni gaća. Stefana su hejteri optužili, za to vreme njih se dvoje u tajnosti družili. Stefan jedva osta živ, sada znate da on nije ništa kriv. Mačak imaš lepu macu, lepe zube, konjsku facu. Izvini, po čemu si poznat? Izvini, nisam te prepoznao, Cecin bivši kažeš, ahaa - napisao je Osman na storiju na Instagramu.

