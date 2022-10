TUŽNO! U najpoznatijem filmu joj niste primetili STOMAČIĆ: 3 trudnoće Merilin Monro koje su joj slomile srce!

O životu i smrti holivudske zvezde Merilin Monro snimljeno je mnogo filmova i serija, kako dokumentarnih tako i igranih, a čini se da će najviše bure podići najnovije ostvarenje – "Plavuša".

Film s Anom de Armas u glavnoj ulozi prikazuje, naime, niz epizoda u životu čuvene glumice koje se zapravo nikad nisu dogodile. Razlog to što "Plavuša" nije biografski film, iako je o njemu glavna glumica pričala na taj način u više navrata, već je priča zasnovana na romanu Džojs Kerol Outs iz 1999. i obiluje izmišljenim detaljima.

Jedan od onih koji su posebno naljutili fanove Merilin Monro jeste navodni abortus čuvene glumice, na koji ju je u filmu naterao filmski studio. Kako su brojni izvori naglasili proteklih decenija, ne postoji nijedan dokaz da je Merilin Monro ikada namerno prekinula trudnoću, iako se zna da je bila trudna više puta – najmanje tri.

Sve njene trudnoće su završene ranije, uvek protiv njene volje, pričali su ljudi bliski Merilin, a glumica je zbog toga patila.

Ono što se pouzdano zna jeste da je filmska diva tri puta bila u drugom stanju tokom braka s dramaturgom Arturom Milerom, koji je trajao od 1956. do 1961. godine.

Najpre je Merilin zatrudnela u prvoj godini braka, a ova trudnoća završila se pobačajem. Potom je naredne, 1957. godine, ponovo čekala bebu, ali je trudnoća bila vanmaterična i plod nije mogao da opstane, zbog čega je glumica morala na kiretažu. Treća trudnoća dogodila se 1958, tokom snimanja filma "Neki to vole vruće", a iako to nismo mogli da primetimo na ekranu, na fotografijama sa seta očigledno je da je Merilin bila makar u drugom trimestru i da je imala trudnički stomačić.

Međutim, u decembru iste godine doživela je novi pobačaj. Tokom treće trudnoće u braku s Milerom, prilikom snimanja svog najpoznatijeg filma, glumica "nije bila svoja", tvrdio je režiser Bili Vajder.

Kako je kasnije otkriveno, Merilin Monro je bila dijagnostikovana endometrioza.

Ovo ginekološlo stanje se karakteriše rastom sluznice, odnosno endometrijuma, van materice, gde se inače normalno nalazi. U pitanju je hronično oboljenje koje je povezano sa cikličnim promenama steroidnih hormona i, iako ginekolozi tvrde da nije podmukla koliko deluje, ipak nije dovoljan jedan ginekološki pregled godišnje da se otkrije na vreme. Velika žarišta obično mogu da se vide i prilikom ultrazvučnog pregleda, dok se manje promene otkrivaju laparoskopskom metodom.

