CECA ZAMALO IZGUBILA GLAVU! Pokušala da spase život ARKANU - sekunde su je delile sigurne smrti!

Željko Ražnatović Arkan, jedna od najkontroverznijih ličnosti u novijoj srpskoj istoriji, ubijen je 15. januara 2000.

Ovo je jedno on najmisterioznijih i najispraćenijih kriminalnih dela u srpskoj istoriji, pa čak i u evropskoj. Mediji su danima naširoko izveštali o ubistvu u "Interkontinentalu".

NI PIŠTOLJA, NI PANCIRA

U hotelskom foajeu, ispred butika Ceca Ražnatović, Arkan nije mogao da se suprotstavi napadačima, jer nije imao nikakvo oružje.

Prema priči osoblja "Interkontinentala" čitav sat pre nego što će doći do pucnjave "osećala se neka napetost".

Broj gostiju, ili barem onih kza koje se na prvi pogled moglo zaključiti da su posetioci hotela, bio je neobično veliki. Neuobičajeno je velika bila i "šetnja" hodnicima i sobama.

Izvor kaže da je Svetlana Ražnatović, nekoliko minuta pre napada pozvana iz sale u kojoj su ona, Željko i njena sestra Lidija sedeli sa gostima, dođe u butik, jer je tamo, navodno, očekuju mušterije. Butik, čiji je Ceca vlasnik, nalazi se u Foajeu blizu hotelske baze.

Ustali su, najpre Ceca, a potom i Željko, i krenuli ka foajeu. Željko je bio okružen nekolicinom poznanika. Imao je nameru da ih isprati, ali i da vidi mušterije.

Ceca je prva otvorila vrata butika, čime je verovatno izbegla sigurnu smrt. Iza nje, za nekoliko koraka, zaostajali su Željko i prijatelji. Napadači su tada otvorili vatru - priča nam jedan od svedoka događaja.

Prema njegovim rečima, Željkov prijatelj uspeo je da uzvrati, ispraznivši ceo šanžer od 15 metaka. U trenutku kada mu je ponestalo municije Ceca mu je dobacila pištolj. Pretpostavlja se da je tom prilikom ranjen i jedan od napadača.

Zanimljivo je da, prema priči izvora Ražnatović nije nosio nikakav pištolj niti pancir prsluk. Navodno je, desetak dana ranije, svom dobrom prijatelju rekao da se "smrti ne plaši".

Smrt ne mogu da izbegnem pa mi ni pancir ni pištolj neće pomoći - rekao je Arkan, i od tada, poprilično njih, kako tvrdi sagovornik, zna da vođa "Tigrova" ne nosi oružje.

U pucnjavi je kako on kaže lakše ranjena i Cecina sestra Lidija. Ona je za nekoliko koraka bila iza Arkana i dvojice njegovih prijatelja na koje su se obrušili atentatori.

Teško povređenom Arkanu u foajeu hotela niko nije smeo da priđe. Njega su do jednog od džipova prenele supruga i svastika, te je odvežen do bolnice u kojoj je nešto kasnije i preminuo.

