ŠOK TRANSFORMACIJA! U ovom izdanju Nikoliju niko nije mogao ni da zamisli, zbog promene je urnišu: Ovo je očajno! (FOTO)

Ovo se nije dopalo njenim fanovima!

Nikolija Jovanović važi za jednu od najstilizovanijih pevačica među mlađim generacijama, a prati je i epitet hrabre jer se ne libi da eksperimentiše sa različitim frizurama i modnim trendovima.

Međutim, to samo po sebi znači da ujedno izaziva i negativne komentare, a upravo je to bio slučaj sa njenom poslednjom objavom na društvenim mrežama.Naime, Nikolija je pozirala sa šatiranom kosom i šiškama, što je izazvalo nemali broj komentara, ali i same crte njenog lica.

"Jako volim Nikoliju, ali ovo mi je očajno", "ne treba uvek i menjati nešto samo da bi bio drugačiji", "šta se desi od onako lepe žene?! Ja se nadam da je ovo neka maska za spot u kom glumi zlu vilu iz bajke", "ženo, šta učini od sebe?!", "sačuvaj Bože", nizali su se bez konca i kraja komentari na Tviteru.

Poznati reper Relja Popović godinama uživa u ljubavi sa nevenčanom suprugom Nikolijom Jovanović sa kojom ima dve ćerkice Reu i Hanu, a tek nedavno je otkrio kakav odnos imaju njih dvoje na sceni a kakav u njihova četiri zida, i najavljuje da će se ozbiljnije posvetiti glumačkoj karijeri.

"Srećan sam što imam priliku za to. Zajedno smo nastupali na jednom festivalu i bilo je baš lepo. Mi se zaista odlično razumemo. Nikolija i ja se nikada nismo posvađali. Možda baš zato što se bavimo istim poslom!"

Autor: M.K.