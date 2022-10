NIKAD NIJE PREBOLELA SMRT SUPRUGA! ON je bio najveća ljubav Dare Džokić, a evo kako je glumica pričala o njima!

Naša proslavljena glumica Dara Džokić prisutna je na sceni već nekoliko decenija, a svaka njena uloga prođe veoma zapaženo kod brojne publike koja je verno prati.

Uprkos poslovnim uspesima, glumici jedno uvek može naterati suze na oči. Dara Džokić je je dve i po decenije je bila u braku sa čuvenim novinarom Bogdanom Tirnanićem koji je preminuo je 2009. godine, a ona njegovu smrt nikada nije prebolela.

Bogdan i Dara su se upoznali u Klubu književnika, a prema brojnim tvrdnjama to je bila ljubav na prvi pogled.

- Pojavio se tačno kada je trebalo. Ja sam ga upoznala tako što sam ga čitala i nisam ni sanjala da ću se zaljubiti. Bila sam mlada, dosta toga me je naučio i rekla bih da me je na neki način dovršio. Umela sam da prepoznam ono što meni treba u životu. Naučio me je šta je sloboda mišljenja i da je suština u tome da imaš svoj ugao, i da je način na koji ti posmatraš stvari ono što je dragoceno - pričala je svojevremeno i dodala:

- Fenomenalno je pisao o životu, filmu i politici. Pisao je mnogo, svakodnevno, i to mu je bilo kao disanje. Dopunjavali smo se i indirektno uticali jedno na drugo. Bio je filmski kritičar, ali o meni nikada ništa nije hteo da kaže. Kad bih ga pitala šta misli, govorio je da prema meni nije objektivan. Vrlo dobro smo se razumeli i kada nismo razgovarali. Razumeli smo se u ćutanju, na pogled, a to je najlepše u jednom odnosu.

Autor: M.K.