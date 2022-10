'NEMOJ DA PUSTIŠ SVE ŠTO SMO PRIČALI, PROTERAĆE ME' Adaktar priredio Jovani Jeremić VELIKO IZNENAĐENJE u programu UŽIVO, ona u strahu zbog jedne stvari, a evo šta kaže o svom rijalitiju, koji je podigao veliku prašinu!

Potpuni hit!

Bog obrva Adam Adaktar bio je gost u jutarnjem programu televizije Pink ''Novo jutro'' kod Jovane Jeremić i tom prilikom govorio o rijalitiju ''Adaktarovi'', koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti, a tom prilikom voditeljki je priredio iznenađenje kakvom se ona nije nadala!

- Ja imam viziju kako osoba treba da izgleda i da sam podredio svoj život plastičnoj hirurgiji bio bih izvanredan. Ja sam hteo da budem milioner, nemam vremena za medicinu. Ja uspem da promenim nešto što hirug ne bi mogao ni sa 10 operacija. Prošli put sam potegao temu o seljacizmu i tada sam nešto naručio i to je stiglo - rekao je Adaktar i uručio Jovani svoj novi proizvod - ''sprej protiv seljačizma''!

- Ako bih ja neke ljude prskala ovim, da li bi se uvredili? - pitala je oduševljena Jovana.

- Naravno da ne, ti im tako pomažeš - rekao je Adam.

- Ja volim samo jake muškarce i parfeme i automobile - dodala je voditeljka, a onda je Adam progovorio o svom voznom parku i rijalitiju koji je izazvao neviđenu pometnju.

- Ja lično imam tri automobila, a imamo jedno šest, sedam pošto nas ima dosta. Što se tiče rijalitija jako sam zadovoljan. Svki put kad smo se emitovali bili smo u toim momentu najgledaniji. To je nahranilo moj ego. Pripremamo drugu sezonu, svi me pitaju za to. Biće 156 sezona. Jako malo mi se promenio život otkad se emitujemo. Ja se malo krećem, a na Instagramu je došao veliki broj novih ljudi. Ja sam već popunjen narednih 7, 8 meseci. Stanje mi je kod kuće redovno - rekao je Adam, a Jovanu je zanimalo kada će biti emitovana epizoda sa njom.

- Nemoj da pustiš sve što smo pričali. Imam mnogo medijskih ratova, proteraće me - rekla je Jovana, a Adam je progovorio o liku bake Nadaline, koja je mnogima postao omiljeni.

- Nadalina je žena iz naroda, ljudi vole da se poistovete. Zato niko nije rekao da sam ja omiljeni lik. Baka je omiljeni lik i ona je nešto posebno... Baka je uradila nešto, to ćete videti u sledećoj emisiji.

Autor: Pink.rs