Životna priča zbog koje ćete zanemeti!

Transrodna pevačica Elektra Elit u okviru rubrike ''Tvojih 5 minuta'' u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' ispričala je svoju i više nego uzbudljivu životnu priču. Naime, ona je otkrila kako je ušla u svet prostitucije, progovorila o svojoj porodici, ali i klijentima.

- Bila sam muško, sa 16 godina sam došla u Srbiju. Bila sam u studentskom domu. Nisam neke stvari mogla da imam, išla sam na Banovo brdo da radim na pijaci i posle sam išla u školu. Išla sam u pet ujutru na buvljak da uzemm enke stvari da preprodam na Banovom brdu i da to mogu da prodam, a posle sam išla u školu. Prvo sam otišla u posetu do Švajcarske, tada sam se u to vreme zaljubio na prvi pogled u bivšu suprugu. Ubrzo smo dobili ćerku, pa onda i sina. Ćerka mi sada ima 21 godinu - rekla je Elektra i dodala:

- Sedam godina sam radila u socijalnoj ustanovi. Mnogo jak vetar u leđa mi je majka, njoj sam za mnoge stvari zahvalna. Otac mi je umro pre četiri godine. Prekretnica mi je bila razvod. Tri meseca nisam mogla da dišem. Moj najveći životni šok. Pitala me je: ''Kako ja nisam uopšte osetila da ti imaš tendecije da postaneš žena?''. Meni je bilo najteže da prilagodim moju životnu priču mojoj deci. Zašto tata hoće da bude kao mama? Sada možda bolje izgledam nego mama, ali ajde... - rekla je Elektra Elit i otkrila kako je ušla u svet prostitucije, kao i kako legalno zarađuje od tog posla.

- Vrlo brzo sam posle toga ušla u vezu sa poznatim dečkom, bio je mister Španije. Dao mi je neke smernice za prostituciju, nije me uvukao. Ja sam otišla tamo i to mi se svidelo. Od tada pređeš sa socijalne radnice na prostitutku. Imala sam sreće da su nekoliko mojih prvih klijenata bili jako lepi i bogati. Kao prostitutka imaš pravo da imaš svoj terminal koji je povezan sa mojim računom. Ja ne kradem pare, u Švajcarskoj plaćam porez na prostituciju.

- Imam problem sa njihovim ženama, ne sa klijentima. Kod mene dolaze u 90% slučajeva oženjeni muškarci. Imala sam problem sa policijom. 20 specijalnih buseva sa specijalcima je bilo, bila je ozbiljna racija. Imali smo slučaj da je jedan klijent došao, dao oko 48.000 evra, a onda je odlučio da ostane s nama 24 časa više. To je bilo negde preko 100.000 evra. Kartica sa koje je digao pare nije bila rasterećena od te njegove bivše žene. Ona može da te prijavi. Uzela nas je policija kao siročiće, odmah lisice i zatvor, prenoćila sam u zatvoru. Nisam te pare vratila. Vredno sam radila, grbačila sam to veče. Sud je odlučio da te pare ne treba da se vrate. On je digao pare sa zajedničog računa. Posle je morao i meni da plati advokate. Jako puno klijentele dobijam s Balkana, imam 700 klijenata koji me čekaju, bukirana sam do avgusta sledeće godine - završava Elektra.

Autor: M.K.