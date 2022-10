'DOŽIVELA SAM OZBILJAN STRES, KAD SE TO DESILO' Milena Ćeranić otkrila kroz kakve je sve AGONIJE prošla tokom karijere, progovorila o saobraćajnoj nezgodi, pa priznala da je ZALJUBLJENA!

Otvorila dušu!

Folk pevačica Milena Ćeranić pred premijernim kamerama govorila je o svim pehovima i agonijama koje je preživela tokom svoje muzičke karijere. Naime, ona je na početku otkrila koliki stres je preživela kada je grom udario u pistu, dok je ona čekala avion, ali i o lančanom udesu u kojem je bila učesnik.

- Nisam spavalica, gubim vreme dok spavam. Tih nekih 5, 6 sati odspavam i to mi je neki limit. Nekad spavam i manje. Moji muzičari su išli kolima, ja sam avionom. Od Podgovorice do Čitluka, pa sam se vraćala na Tivat. Ceo dan tako... Imala sam u utorak ozbiljan stres. Kad sam imala zakazan rođendan u Podgorici i imala sam lančani udes, rekla sam da me upišu i da moram da stignem na rođendan. Imala sam 20 minuta da se spremim. Morala sam tačno u 20h da dočekam slavljenicu. Desilo mi se da je došao avion na pistu, udario je grom i nas su vratili. Ozbiljan sam stres doživela, došlo mi je da odem peške - rekla je Milena i dodala:

- Ja na svoj posao nikad ne kasnim, jedino da se dogodi viša sila, da ne daj bože poginem ili umrem. Imam običaj da zakasnim, ali na posao nikad. desilo mi se jednom da nisam stigla na svirku, jer smo čekali pet sati na granici - poručila je prvačica u ''Premijera - Vikend specijalu'', a onda progovorila o svom emotivnom životu.

- Ja sam uvek zaljubljena. Trudim se da u svakom trenutku života nađem nešto što će me usrećiti. Mislim da treba ozbiljnu torturu da prođeš u životu i da shvatiš koje su to sitnice koje te čine srećnim. Pokretač mi je ljubav, prema prijateljima, prema porodici...

Autor: M.K.