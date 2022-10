BREGU TUŽIO PRVI KOMŠIJA: Saslušan u sudu u Kotoru zbog zauzimanja četiri kvadrata tuđeg zemljišta, a evo kako se BRANIO!

Poznati kompozitor Goran Bregović saslušan je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru zbog sumnje da je "zauzeo 4 kvadrata tuđeg zemljišta". Bregović je na suđenju izjavio je da ne priznaje krivicu i izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret.

- Na licu mesta nije bilo nikakve gradnje, samo je popravljen zid koji je bio na tom mestu i kada sam kupio plac i vrata, koja su popravljena, takođe su bila na zidu, jer je to bio jedini način da se uđe u baštu. Jedino što sam vrata malo pomerio i stavio jedan stepenik, a ne dva - izjavio je Goran Bregović.

On se tereti za krivično delo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje i krivično delo protivpravno zauzimanje zemljišta.Frontmen "Orkestra za svadbe i sahrane" i član i gitarista poznate jugoslovenske rok grupe "Bijelo dugme", pojavio se u sudnici ležerno obučen, u farmerkama i sa tamnim naočarima.Navodeći da ne priznaje krivicu i izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, Bregović je pred sudijom Danijelom Samardžić i državnim tužiocem ODT Kotor Ljiljanom Milić, rekao da nije ništa pomerao, da je zid "samo popravljen" i da se na licu mesta još uvek vide delovi starog zida.

Na pitanje advokata Miroslava Vučetića, punomoćnika oštećenog Boža Kuševije, rekao je da pre popravljanja nije tražio dozvolu, ni dokumentaciju, jer je smatrao da mu to nije potrebno.

- Zid koji sam popravljao je pre toga bio od punog kamena. Kuševiju nisam kontaktirao jer zid nije do njegove parcele - rekao je Bregović.

Na pitanje da li je nepokretnost kupio sa bazenom, kazao je da je kada je kupio plac postojala bistijerna koja je puštala vodu, pa je umesto nje napravio bazen, nakon što je i plastična cisterna koju je bio stavio u bistijernu počela da pušta vodu.Upitan da li je tražio odobrenje za bazen, Bregović je na sugestiju svog branioca, advokata Danijele Radulović, rekao da ne želi da odgovori. Izjavio je da je položaj kuća i raspored PD-ova bio isti kao kada je kupio objekat, te da na licu mesta ne postoji objekat koji je veštak naveo u svom nalazu.

- Tamo je bio pomoćni objekat kojeg više nema. Postoji nadstrešnica koja je zatvorena platnom, odnosno postavimo platno samo zimi jer tu odložimo ležaljke - kazao je kompozitor.

Istakao je da je, što se tiče stepenika, napravio jedan ispred vrata koje je sam otvorio, navodeći da je ispred vrata, koja su ranije bila na užem delu, bio stepenik.

- Upoznat sam sa zakonskim propisima za deo Perasta, odnosno Kotora, ali sam smatrao da ništa ne gradim, nego da popravljam. Taj deo ne bih ni popravljao da se nisu napravile kuće okolo - rekao je Bregović dodavši da ne zna da li je u delu gde su sada otvorena vrata ranije bilo kamenje ili deo zida.

Ne mogu da zidam, ja sam kompozitor

Bregović je kazao, što nije ušlo u zapisnik, da je sporni zid na zemlji čiji je on vlasnik oduvek bio tu. – Ja ga milimetar nisam pomakao, tačno tamo gde je bio, tu je i sada. Ako geometar ustanovi da sam ušao u državno zemljište ja ću tražiti da ga kupim ili da ga porušim ako sam ušao, ali sam ušao nehotice – rekao je on. Na pitanje advokata Vučetića da li je on lično izveo radove ili je nekoga angažovao, naveo je da on ne može da zida. – Ne mogu ja da zidam kamen, ja sam kompozitor – rekao je Bregović.