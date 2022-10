Žestoko!

Majka Miljane Kulić, Marija Kulić oglasila se za Pink.rs nakon navoda partnerke Ivana Marinkovića, Jelene Ilić, da će insistirati na tome da starateljstvo nad malim Željkom pripadne njima. Naime, Miljana i Ivan sinoć su se u Zadruzi nakratko suočili pred milionskim auditorijumom, a tom prilikom došlo je do sukoba, a njih dvoje jedno drugom izrekli su niz uvreda i teških reči.

Željkova baka, a Miljanina majka, Marija Kulić pobesnela je kao ris posle svih ovih dešavanja i odlučila da im žestoko uzvrati, te je podsetila javnost na Ivanov i Jelenin sukob makazama od pre godinu dana, o kojem su pisali svi domaći mediji.

- Odakle ta budaletina uopšte zna koja je ta NN osoba? Da je som nešto hteo po tom pitanju, mogao je da radi na tome preko suda do treće detetove godine. On tri godine nije ni hteo da ga vidi. Iznenadila sam se kad je došao na Miljanin poziv, niti je pitao za dete. Njega dete ne zanima, niti će, a posebno tu njegovu budaletinu. Neka se ona bori za svoje dete, a ne za Miljanino. Jednostavno psi laju, a to se neće dogoditi nikada, dok postoji prezime Kulić, a nose ga i nosiće sve tri ćerke i kada se budu udale, a i moje zlato Željko. Samo ona neka upotrebljava makaze, a verovatno ga još krvnički tuče, kao tamo u jednom rijalitiju, dok je ne strpaju gde treba - rekla je Marija za Pink.rs i dodala:

- Odakle su se pojavili ti Indijanci, je l' ih je dovukao iz pustoša neki cunami? Oni nikada nisu bili na našoj mapi Srbije. Prošlo je pet Zadruga, niko ga nije imao u planu, a sad je došao da uzme pare preko te priče. Njemu ljudi ne znaju ni ime! Nazivaju ga ''onaj bivši muž Goce Tržan'', što ona kaže: ''Daleko bilo'', kao i ''Miljanin donor'' - poručila je Miljanina majka za naš portal.

