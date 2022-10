Baš se potrudila!

Pevačica Nada Topčagić prošle godine je bila specijalna gošća na proslavi jubilarnog 40. rođendana slavnog fudbalera Zlatana Ibrahimovića u jednom luksuznom hotelu u Milanu, a za to je, kako su pisali mediji, dobila i pozamašan honorar.

Sada je Nada putem svog profila na Instagramu čestitala rođendan Ibrahimoviću u svom stilu.

- Dragi moj Zlatane, srećan ti rođendan.. Da si živ i zdrav mnogo, mnogo leta! Ljubi te I voli Nadica Top! - napisala je Nada i zapevala pesmu: ''Srećan ti rođendan sunce moje drago'', a onda i svoj hit ''Jutro je'', koji je upravo zahvaljujući njemu postao planetarni hit, koji sev orio centrom Milana.

- A po tvojoj ličnoj želji u prepisci od malopre, ''Jutro je''. Srećan rođendan. Živeli! Voli te Nadica... I za kraj, na engleskom: Happy birthday! All the best. - napisala je pevačica na Instagramu i zapevala.

Autor: M.K.