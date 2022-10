PREPOZNAJETE LI NAŠU PEVAČICU?! Sada je prava s*ks bomba, a ovakva je bila sa samo devet godina!

Pokazala je pratiocima staru foto uspomenu.

Izgled pevačice Kaje Ostojić decenijama unazad privlači pažnju javnosti gde god se pojavi. Svojom vitkom figurom i glasom koji osvaja, nemoguće je ne primetiti je. Poznata pevačica je nedavno na svom Instagram profilu podelila sa svojim pratiocima sliku iz detinjstva, na kojoj je imala svega 8-9 godina, sa opisom: "Mali pozdravčić iz nekih lepših vremena".

Ono što je na slici upečatljivo i ono što se tokom decenija nije menjalo to je njen prepoznatljiv osmeh koji je od tada, pa do danas ostao isti i nepromenjen. Po njemu je postala poznata, pa je tokom godina pored njene lepote i talenta postao njen zaštitini znak.

Katarina Ostojić se na muzičkoj sceni pojavila početkom 2000-ih godina, i svojim stasom, ali i glasom osvojila srca publike. Iako je od kada se pojavila važila za damu koja neguje dugu, smeđu kosu, ona je jednom prilikom objavila fotografiju koja datira pre 19 godina kada je rodila ćerku Nikolinu na kojoj je skroz plava, rekavši da je tada mislila da je to to. Od svoje prve pesme koja je postala veliki hit "Nemoj da me zoveš ljubavi" nakon koje je postala poznata široj javnosti, osim glasom, skrenula je pažnju i svojim izgledom, koji je nastavila da neguje do današnjih dana. Ona važi za ženu koja već godinama unazad svakodnevno vežba, što za rezulatat ima figuru manekenke, koja je u top formi, pa pevačica u 39. godini izgleda bolje nego ikad.

