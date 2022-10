PEVAČICA ZASPALA NA GROBLJU, A ON SE ZAKLEO SE PRED IKONOM DA ĆE PRESTATI DA PIJE! Ovi POZNATI preterivali su sa ALKOHOLOM i ovako se IZVUKLI

Mnogi pevači i glumci sa naše javne scene imali su veliki problem sa alkoholom koji je negativno uticao kako na njihov život. Neki su otvoreno pričali o borbi sa alkoholizmom i razlozima koji su ih naveli da se odreknu strašnog poroka.

Miroslav Ilić

Miroslav Ilić je kazao da se pred ikonom Svetog Đorđa zakleo da će prestati da pije. Legendarni pevač objasnio je da se do pre 30 godina nije odvajao od čaše, ali da je u jednom momentu shvatio da mora da preseče i reši se ovog poroka!

- Sve do 1989. godine sedeo sam s društvom po kafanama, pio i lomio čaše. Loše sam podnosio alkohol i kad bih se otreznio, shvatio bih da mi se ne sviđa kako sam se ponašao. Jednog jutra sam se probudio, stao ispred slavske ikone Svetog Đorđa prekrstio se i rekao: "Budalo jedna, nećeš više da piješ." Tako je i bilo, presekao sam to kao makazama - priča Ilić za Informer i dodaje da je shvatio da u kafani može lepo da se provede i bez opijanja - rekao je Miroslav.

Vesna Zmijanac

Proslavljena pevačica u mladosti je živela burnim životom, ali je kasnije odlučila da se smiri i povuče u svoju vikendicu na Bukulji. Vesna je jednom prilikom otkrila da je konzumirala veliku količinu alkohola, ali da to više ne radi:

- Znala sam da odem na groblje na Bukulji, tamo sednem na grob neke babe i popijem po devet čokanjčića rakije, a onda me uhvati san. Verujte mi, nema ništa tužnije od pijane žene. I sama sam sklona tom poroku, za koji opravdanja nema, niti ga tražim. Tužno je kada žena svoj jad i očaj blaži alkoholom - priznala je pevačica.

Tihomir Stanić

Glumac Tihomir Stanić gostovao je u jednoj emisiji gde je otvoreno pričao o greškama u prošlosti i otkrio da je u jednom periodu pio i do 2 litra alkohola dnevno.

- Ja sam pio mnogo i neumereno. Srećom, prestao sam u 42. godini, zato to nije uzelo toliko maha. Nije se toliko videlo, jer kada je čovek mlad on podnese i razne druge tekobe, a ne samo alkohol - rekao je Tika i nastavio:

- Prestao sam da pijem 1. aprila 2002. godine, znači, ne pijem već 20 godina. Ranije sam rekao da neću piti 18 godina, dok ne postanem punoletan, trezan, ali kad je došla ta 18. godina, nije mi palo na um da nastavim. Ja pričam mnogo o tome i svi mi kažu nemoj, ali ja i dalje pričam zato što mislim i video sam nekoliko primera da mogu da utičem na ljude. Pričati o tome, utiče pozitivno na ljude da se oslobode tog zla, koje se zove alkohol.

Stanić je priznao da je pio od ranog detinjstva:

- To je takvo okruženje, moj otac je mnogo pio, moj stric je pio, svi su mi govorili, nemoj toliko, jer ja kad sam krenuo da pijem, ja sam pio 2 litra žestine svaki dan i nije bilo pitanje nemoj da piješ, nego nemoj toliko. Mi kao društvo i kao narod, smo skloni da zaboravimo kakav je to otrov i koliko je to štetno i koliko alkohol zla nanosi porodicama. To da neko može dobro popiti smatramo vrlinom i ja sam se ponosio time - rekao je glumac na televiziji Una.

Bora Čorba

Pevač se čak dva puta lečio od alkoholizma, a kako je sam govorio u intervjuima, prvi put je prestao da pije 2009. godine.

- Prvi put sam prestao da pijem 2000. godine kada sam imao ozbiljnih problema sa zdravljem. Jedan pogled na mrtvačnicu na intenzivnoj nezi Kliničkog centra bio je dovoljan da shvatim neke stvari. Devet godina ga nisam konzumirao, ali onda sam ponovo počeo. Popio sam Dunac, Savu i obe Morave, prestao sam ponovo pre sedam meseci i želim da ostanem pri tome - ispričao je Bora u jednom intervjuu za magazin "Story" 2016. godine.

- Istina je da sam na najradikalnijoj mogućoj terapiji. Imao sam mali period emotivne nestabilnosti i počeo sam ponovo da pijem. Nedavno sam prestao sa tim, od lekara sam dobio lek koji je veoma opasan, jer može da izazove čak i srčani udar. Ukoliko bih uz te tablete pio alkohol, napravio bi mi se haos u organizmu. Već dve nedelje sam na terapiji, a krenuo sam i u teretanu kako bih skinuo nekoliko kilograma. Čekaju me brojni koncerti, a uskoro ću sa prijateljem predvoditi motoriste na novoj "Bajk-rok misiji". Trenutno sam zdrav i željan novih životnih izazova - ispričao je Bora Đorđević pre sedam godina.

Mitar Mirić

Pevač Mitar Mirić takođe je priznao da je bio sklon tome da popije, a udes koji mu se dogodio naterao ga je da se odvikne od ovog poroka.

- Ne pijem skoro 15 godina, nije da mi smeta, ni slično, nego valjda sam rano počeo pa mi je bilo dosta… Prestao sam, zapravo, da pijem posle jednog udesa 2005. Tada sam se zapio na nekoliko mesta, bio sam u Brčkom, krenuo sam nazad i dogodio se udes. Na svu sreću bio sam sam na putu, nije niko išao u susret, pa je veća tragedija izbegnuta - rekao je Mirić u emisiji "Pečat u vremenu".

Pokojnom Džeju lekar zabranio da pije

Džej Ramadanovski nije krio da je zbog alkohola imao dosta zdravstvenih problema, te da su mu lekari rekli da mora da se odvikne od pića.

- Pokušavam da se rešim alkohola, svi znaju da imam problem sa tim. Doktor mi je zabranio da pijem, jer bih mogao da umrem, ali ću radije umreti nego se odreći pića. Izbacio sam viski, koji najviše volim, ali ne mogu bez alkohola. Dnevno popijem tri-četiri rakije, ili dve flašice vina. Jednom sam pokušao da ostavim alkohol, kratko je trajalo. Ni ćerke ne vole da me vide sa čašicom, ali ceo život sam radio i pio, stvorila se navika koju ne mogu da izbacim - govorio je Džej.

Autor: pink.rs