MUŽ ME JE VARAO S KLINKOM (24) DOK SAM MU PISALA PISMO O SVOJOJ MENOPAUZI: Voditeljka progovorila o NAJVEĆEM PONIŽENJU u životu!

Emotivna ispovest!

Bivša britanska televizijska voditeljka Antea Tarner otkrila je da je svom bivšem surpugu Grantu Boviju pisala pismo u kojem ga je molila da ima razumevanja za njenu menopauzu koja utiče na njeno ponašanje - ne znajući da ju je tada već varao s 24-godišnjakinjom.62-godišnja voditeljka objasnila je da su joj poslovne obaveze tada otežavale razgovor s bivšim partnerom, pa je promene koje je doživljavala pokušala da pretoči na papir i na taj način mu objasni šta se dešava. Bili su u braku 12 godina, a razišli su se kad je ona imala 52 godine i kada je saznala za njegovu aferu.

"Nisam imala pojma šta mi se dešava. O tome treba više da se govori, to je užasan period života. Samo odjednom se više ne osećate kao vi. Znam da zvuči patetično kada neko kaže - oh, više se ne osećam kao ja, ali stvarno je tako. Osećate se kao da je neko napao vaše telo. Stalno vam je vruće, stalno sam imala mrlje od znoja po leđima i znojila se. Osećala sam da mi nestaje samopouzdanje. Više nisam mogla jasno da mislim, preispitivala sam samu sebe", iskreno je progovorila Tarner.

"Tada želite da se obrate osobi koja vam je najvažnija u vašem životu, vašem suprugu, a ja to nisam mogla.

U to vreme stalno sam putovala tamo-ovamo iz Toronta zbog rada na (TV) programu. Ali, naravno, ono što ja nisam primetila je činjenica da je i on prolazio svoju malu menopauzu i očito se zaljubio u 24-godišnjakinju koja mu je bila vrlo uzbudljiva.Dakle, znojava žena koja jadikuje sigurno je bila poslednja stvar koju je želeo. I napisala sam mu to malo pismo u kome sam ga molila da shvati. Onda sam počela da čitam o tome i saznala mnogo više, pa sam to pokušala da mu objasnim. Sve sam što sam saznala sam zapisala", dodala je.

Antea i Grant upoznali su se 1998, a venčali 2000, nakon što su oboje napustili svoje prethodne partnere. Prvi put su se rastali 2012, a zatim se ponovo pomirili 2013, a razvod je usledio 2015. godine. Brak se završio nakon što je ona otkrila da je tada 52-godišnji Grant imao aferu s dizajnerkom interijera Zoe de Malet Morgan.Do tog šokantnog otkrića došlo je manje od godinu dana nakon što mu je oprostila aferu s drugom ženom. Antea je od tada ponovo pronašla ljubav, i to s biznismenom Markom Armstrongom.

Autor: Pink.rs