ZBOG OVOGA JE UHAPŠENA SEVERINA! Procurili ŠOK DETALJI DRAME u Splitu, a evo ko je glavni krivac za TUČU!

Sad je sve jasno!

Vest o nedavnom porodičnom sukobu između rođenih sestara Severine Vučković i Marijane Popović u stanu u Splitu, kom je prisustvovala i njihova majka Ana, kao bomba je odjeknula u medijima u regionu.

Posebno je bilo šokantno to što je zbog ovog skandala Severina bila privedena na zagrebačkom aerodromu, kako bi dala iskaz u policiji i iznela svoje viđenje incidenta u Splitu.Tada su i jedna i druga strana imale svoje verzije spornog događaja, a kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskog hrvatskoj pevačici, pravi okidač za porodični incident bila je nekretnina koju je Severinina majka Ana prepisala unuci Miji, zbog čega je Marijana pobesnela.

- U medijima se svašta pisalo o tome zbog čega je stvarno došlo do tuče u stanu u Splitu. Ima tu svega, tačno je i to da je Marijanu pogodilo što ju je Seve odjavila sa splitske adrese, ali je glavni okidač sukoba taj što je njihova majka Ana jednu nekretninu prepisala direktno Marijaninoj ćerki Miji, a svojoj unuci, koju obožava. Ona se o tome uopšte nije konsultovala s Marijanom, dok je Severina u potpunosti podržala tu ideju svoje majke i bila je upoznata sa svim detaljima. Poznato je da Mija i njena majka godinama nisu u dobrim odnosima, a jedno vreme je živela zajedno sa svojom tetkom - priča naš izvor, pa dodaje:

- Kad je Marijana saznala za to da ju je majka Ana potpuno zaobišla po ovom pitanju i da je nekretninu prepisala na ime njene ćerke, a ne njoj, potpuno je poludela od besa. Zvala je majku i Severinu kako bi se raspravila s njima i kako bi joj sve objasnile, ali joj se danima nisu javljale na pozive. Pošto godinama ne komunicira sa ćerkom, a i za to krivi Severinu, ona se odmah uputila za Split kod majke u stan, kako bi se videle i razračunale. Ipak, tamo se zadesila i Seve, koja je odmah stala na stranu svoje majke i zaštitila je od besne Marijane. Ostalo sve znate kako se završilo - završava naš izvor.

Podsetimo, prema pisanju hrvatskih medija, Severina je bila uhapšena u Zagrebu nakon što su policajci od splitskih kolega dobili zahtev za njeno privođenje za potrebe kriminalističkog istraživanja. Tada je pevačicina sestra Marijana prijavila Severinu, jer se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom.Njih dve su se navodno, kako je Marijana tada prijavila policiji, žestoko rvale i šamarale, i to po celom stanu u Splitu, a poznato je da to nije prvi put da su se sestre žestoko sukobile, pošto njihove razmirice datiraju odranije.

