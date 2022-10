IVAN MARINKOVIĆ BLEFIRA DA ĆE MILJANI DA ODUZME ŽELJKA!

Psihološkinja Dragana Ivanović rskrinkala Marinkovićeve namere.

Bliži se kraj ove radne nedelje, ali zato voditelji RED TV najnekonvencionalnije jutarnje emisije "Ne gledam ti ja to" su orni da zabave vernu publiku od najranijih jutarnjih časova.

Gosti studija RED TVa ovog jutra bili su Dragana Ivanović - psihološkinja i Dejan Milićević - poznati reditelj popularnih muzičkih spotova.

Voditelji su komentarisali novonastalu situaciju sa Miljanom Kulić i Ivanom Marinković. Naime, region je protresla informacija da Miljani Kulić bivši partner Ivan Marinković želi da oduzme starateljstvo nad sinom Željkom. Aktuelni zadrugar tvrdi da se Miljana ne stara o malom Željku na pravi način. Psihološkinja Dragana Ivanović prokomentarisala je tu situaciju i rekla da misli da je to zapravo Marinkovićev tul za rijaliti, jer da zaista to želi - obratio bi se socijalnoj službi i pokrenuo bi postupak odavno. Ovaj Marinkovićev potez vidi samo kao privlačenje pažnje i pokušaj da dobije plus kod gledalaca.

Što se Uroša Ćertića tiče, psihološkinja misli da to što ima potrebu da stalno provocira, je zapravo njegova taktika. Deluje joj da je to taktika za koju se on odlučio, jer na taj način želi da pridobije pažnju.

Za slučaj da niste ispratili sjajno gostovanje Dragane Ivanović, ali i Dekija Milićevića - koji je otkrio kako su izgledale ljubavne scene na snimanju spota Sandre Rešić i Stefana Karića - trk na RED TV Youtube kanal.

Autor: S.P.