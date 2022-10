Bukti rat!

Danas su se, u toku emisije "Pitanja gledalaca", zadrugarke "ostrvile" na Predraga Lazića Pecu i optužile ga da ih on gleda dok se tuširaju i dok obavljaju nuždu, te je on u jednom momentu istakao kako je video polni organ Sofije Une Manić, devojke koja mu se do skoro sviđala.

Kako je nakon emisije usledio žestok konflikt i obračun Sofije i Pece, kontaktirali smo Lazićevu mamu, Julijanu, koja je za portal Pink.rs prokomentarisala ovo današnje dešavanje, te je osula paljbu po Manićevoj.

Pecu su osudile zadrugarke kako im stalno viri dok se tuširaju i vrše nuždu, kakav je Vaš komentar na to?

- Ne, nemam komentar, on nije takav. Otkud znam, meni je to čak i smešno. Je l' to možda strašno što on viri? Za mene nije. Kroz šta je virio, kroz ključaonicu? Za to mene nije osuda što on viri - započela je Julijana.

Izbio je oštar sukob između Sofije Une Manić i Pece oko toga što je on rekao da je video njen polni organ.

- Što se ne pripaze da ne gleda? Ona mi je jaka Sofija Una koja ide svud redom. Što ga nije sklonila? Kako nisu videli kada se Sofija i Peca ljube i kada je on nosi? Tamo šta oni rade u krevetu strašno, se*s i akcije. Branim mog sina, kraj i tačka! To su devojke koje idu od jednog do drugog...Sofija je prva. Slušam ja šta su one rekle. Pa, možda se zaljubio - rekla je Julijana.

Danas je Stefan Radić Rodni rekao da se Peci sviđa Miljana Popović? Kako Vam se ona čini? Da li, ako bi sutra stupio u odnos sa njom, biste je prihvatili kao snajku?

- Što da ne, ja prihvatam sve, ma šta radile. Moj sin može da bude sa kim hoće, mene to ne dotiče. Ovde ne možeš da ih pohvataš. Možda je ona (Sofija Una) pozvala Pecu unutra? Ona je toliko poštena, a nije uvreda kad se se**aju i ljube? Pola tamo, neću da imenujem, ide od jednog do drugog! Ona je njega nešto navlačila, pa se povukla, otkud ja znam. Ima svako pravo tamo da se u nekog zaljubi - dodala je Julijana.

Rekli ste da biste sve prihvatili kao snajke, je l' u to spada i Sofija Una?

- Ima onih koji se vređaju, pa verovatno ima tu nekih simpatija. Je l' ona vidi sebe? Tačno sam znala šta joj je odgovorio, samo tako može moj Peca da odgovori. Sofija Una ga je prvo zavodila, pa ga posle šutnula lepo. Moja mama sve prati, pa me probudi. Sve su, evo ovako, dobre, fine i kulturne. Peca je lepo njoj rekao: "To je tvoje pravo lice"...

Pošto je pažljivo pregledala svađu sa Sofijom, Pecina i Necina mama je imala da doda:

Ona nije nikakva lepotica, nego kokoška. Ne bi moj sin ni pogledao nju. Nemoj ja o njoj da saznam neke stvari i da iznesem. Ona je jedna matora kokoška. Šta, što joj je video polni organ? Možda se raširila - zaključila je Pecina i Necina mama za Pink.rs

Autor: N.Ž.