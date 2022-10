LAZIĆ U PROBLEMIMA DO GUŠE! Darku prete SMRĆU zbog dugova i bahatog ponašanja, ispalio vlasnika kluba za 3.000 EVRA?! ŠOK!

Skandalčina!

Pevač Darko Lazić navodno dobija pretnje vlasnika lokala i drugih ljudi kojima duguje pare zbog toga što sve češće pozajmljuje novac, a nedavno je unapred uzeo 3.000 evra za tezgu u švedskom gradu Norćepingu, na kojoj se na kraju nije ni pojavio.

Kako je za medije ispričao jedan od zaposlenih u noćnom klubu, pevač je sebi navukao probleme jer je za njega garantovao čovek koji je dao kaparu, dok je ostatak novca trebalo da da menadžer lokala.

- Taj čovek je lično s Darkom i vlasnikom kluba ugovorio nastup. Trebalo je da Lazić po podne stigne u grad zajedno sa bendom. Imao je let oko 14 sati da bi se spremio do uveče, ali se otad ne javlja na telefon. Svi su mislili da ima problema, da je možda otkazan let, ali od njega do uveče nije bilo ni traga ni glasa. Darko je unapred uzeo kaparu, a ostatak je trebalo da dobije po završetku tezge. Čoveku koji je garantovao za njega Darko već duguje uslugu, pa je besan na Darka što opet ispaljuje - priča za naš list upućeni sagovornik.

Kako se dalje saznaje, Laziću konstantno stižu poruke s nepoznatih brojeva telefona, a u njima mu čak prete i smrću.

- "Darko, znamo da si s novom ribom. Džaba se kriješ. Vrati pare nazad na račun, inače ćeš da prođeš gore nego u saobraćajki."

Kad je Lazić video da se saznalo za to šta je uradio, vadio se rečima da je bio u bolnici.

Pre pet dana sam izgubio telefon i automatski je ispalo da sam nestao. Priče da sam honorar uzeo unapred su takođe netačne jer ja to inače nikada ne radim. Nikada ne uzimam pare unapred - pravdao se Darko iako je činjenica da je ojadio klub te večeri, koji je morao hitno da nađe zamenu s obzirom na to da su skoro svi stolovi bili rezervisani.

- Darko se ovim srozao, nije mu trebalo da se tako ponaša jer samo gubi saradnike. Ljudi znaju kako postupa, pa neće da ga zovu. Šteta jer je dobar pevač, samo sebi pravi probleme - kaže izvor.

DEVOJKA GA UZELA POD SVOJE

Darkova nova devojka Katarina ne odvaja se od Lazića otkako su započeli vezu, te mnogi tvrde da ga ona još više uvaljuje u probleme.

- Darko i Katarina po ceo dan provode zajedno. Ona mu ne da da diše, ne čuje se ni s društvom ni s porodicom. Dođe u Brestač na sat vremena i ona ga odmah vuče da se vrate u Novi Sad. Uzela ga je pod svoje, super se slažu, ali svi ga zbog nje sada nazivaju papučarom - priča izvor blizak Darku.

