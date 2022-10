Samo za portal Pink.rs!

Danas se odvila žestoka svađa tokom glasanja za najsamoživiju osobu u Beloj kući, između pevačice Zorice Marković i tiktokera Nenada Lazića Nece. Tom prilikom je došlo do okršaja, te su uleteli zadrugari, ali i obezbeđenje kako bi sprečili dalji okršaj.

Ovim povodom, stupili smo u kontakt sa Necinom i Pecinom mamom, Julijanom, koja je vidno uzrujana zbog svih dešavanja, žestoko oplela po pevačici.

- Pratila sam Ćertićevu, Nenadovu i Zoričinu svađu...Ja stvarno ne znam šta da kažem, nou koument, bez komentara. Je l' Neca i Peca ne smeju da komentarišu? Da Zorica njemu je*e mamu pedersku, je l' priliči to jednoj ženi, da daje takav primer omladini? Ovo je stvarno preterano, znam ja da je to psihološka igra. Zorica treba da ide u izolaciju sa Ćertićem. Mislim da je ona zaljubljena u njega, imala je prošlost takvu, da je zaljubljena u mlađe. Ona njemu kaže: "Je**m ti mamu pedersku", e ja je**m njoj mamu, šatorsku pevačicu, koju znam jer je radila tu u okolini. Ja ću da je tužim za ovo ponašanje! Zorica je totalno na njegovoj strani i pošto voli mlađe, treba da ide sa Ćertićem u izolaciju. Ja da sam tamo, ja bih je poslala tamo sa Ćertićem. Ona je jedna babuskera, nebitno je što je on mlađi od nje 10. 12 godina, ne znam. Da li bi bilo njoj lepo da njene sinove neko onako provocira? Nek se osvrne oko sebe, neka stavi malo prst na mozak - istakla je na samom startu.

Komentariše se da je Zorica dvolična, šta Vi mislite o tome?

Normalno, uvlakuša. Ćertiću se uvlači. Za nju niko od muzičara nema šta lepo da kaže, pa prvo je moj muž muzičar. Svako ima pravo da kaže svoje mišljenje. Ja joj kažem da ne psuje moju decu, mogu da kažem da je klošarka i da je njeno ponašanje nula. Ona je toliko dvolična, bezobrazna. Nikada je nisam ni obožavala, a sad sam videla da je toliko bezobrazna - rekla je Julijana.

Rekli ste da ćete da je tužite

- Da. Pa što da je ne tužim? I nju i Ćertića! Imam i ja muža mlađeg 13 godina, pa ništa. Znači ona je zaljubljena u Ćertića i eto. Ona zna ko joj je sin - zaključila je Julijana za Pink.rs

Autor: N.Žugić