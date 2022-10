Zapušio usta dušebrižnicima!

Juče je kao bomba u domaćim medijima odjeknula vest da će porodica Ražnatović postati bogatija za još jednog člana. Naime, supruga Veljka Ražnatovića, Bogdana je u drugom stanju, oni će dobiti sina Krstana!

Mnogo se pričalo o Veljkovoj reakciji na vest da je beba muškog pola, a pojedini su ovo komentarisali na negativan način. Ražnatović je sada odogovorio na sve spekulacije.

- Mi smo imali ime i za devojčicu. Neću da otkrivam da mi ne kradu. Šalim se. Žena će me ubiti. Ja živim u kući sa ženama, imama prava da želim da mi mužjaci nadjačamo žene. Ne protivim se ženskom detetu, odgajila me žena, to su budalaštine - rekao je Veljko i dodao:

- Ja sam odabrao ime Krstan, nije bilo nikakve rasprave. U rpvoj godini veze sam joj rekao da će mi roditi sina Željka i Krstana. Planiramo još dece, možda petoro, šestoro - poručio je Ražnatović.

Sutra u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' ne propustite ceo intervju sa Veljkom Ražnatovićem!

Autor: M.K.