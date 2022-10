Pevačica kaže da posle suprugove smrti još nije našla čoveka s kojim bi uplovila u emotivnu vezu, ali da čim se pojavi neko ko zaslužuje njenu pažnju vrlo rado će to i uraditi.

Pevačica Elma Sinanović nastupala je u srpskoj prestonici, a pre nastupa osvrnula se na bol zbog gubitka muža koji je poginuo 2019. godine, ali i udvarače i kilažu.

- Vreme leči sve, naravno da sve prođe i život ide dalje. Ja sam pobožna žena i verujem u Boga i da sve što se dešava biva tim nekim božijim određenjem. To tako i prihvatam. Vodim i takav način života - rekla je Elma Sinanović i dodaje da bi ponovo zavolela ukoliko se pojavi pravi čovek.

- Naravno da bih, ali ja ne volim unapred da pričam. To treba valjda spontano da se desi.

Elma važi za jednu od najlepših pevačica na estradi koja je negovana i uvek sređena. Kako kaže, udvarača ne manjka.

- Uvek ima udvarača. Meni bi bilo jako čudno da ih nema. Nema navalentnih jer ne emitujem takvu energiju. Meni se nikada nije desilo da me neko spopadne ili juri - kaže Sinanovićeva.

Pevačica se usled stresa nakon gubitka supruga ugojila, ali je zatim liniju dovela u red. Kako ističe, ona se trudi jer uvek muči muku sa kilažom i nikada nije zadovoljna.

- Stalno kuburim sa kilažom. To me jako nervira, nikada nemam kilažu koju bih trebalo da imam. Kamere mi dodaju, to me nervira. Uživo kada me sretnu kažu: “Jao gospođo, kako vi lepo izgledate uživo”. Na kamerama izgledam ogromno - priča ona.

Na pitanje kako se odmara od noćnih nastupa, odgovara.

- Kućni sam tip. Kada ne nastupam, ja spavam, čitam puno ili provodim vreme sa porodicom. Stignem lepo da se odmorim - kaže Elma koja ističe da na kućne ljubimce gleda kao na svoju decu:

- Kućni ljubimci su super, to su moje tri ljubavi. Imaju poseban tretman, ponašaju se kao da su deca. Pre neki dan smo ih vodili kod veterinara, pitali su da li su psi ili deca. Malo su razmaženi.

Autor: M.K.