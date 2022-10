Tvrdi da odbija svaki dogovor sa njim!

Kralj bakra, bivši partner Severine Vučković, Milan Popović ekskluzivno za TV Pink u emisiji ''Novo jutro'' kod Jovane Jeremić otvorio je dušu o odnosu sa pevačicom, njihovom sinu, pa otkrio šokantne detalje zbog kojih će zanemeti nacija. Naime, on tvrdi da joj je nudio alimentaciju za dete od čak 10.000 evra, što je ona odbila.

- Rekla mi je: ''Ti si ga napravio, ti se brini o njemu''. Mali je tada imao 11 meseci. Srećom, imao sam dve sestre koje su mi pomogle oko svega. Mali je veći deo vremena bio kod mene. Siguran sam da bi većina očeva uradila isto. Ona je imala oko milion evra kredita. Ja sam predložio da vratim to i da alimentacija nastavi da bude 10.000 evra. Predložio sam da dete viđam kad je Severina zauzeta, a kada nije da bude kod nje. Takav model viđanja sam predložio da nastavimo. Ne bi bilo nikakvog sukoba. S moje strane nije bilo uslova i i dalje sam fleksibilan. Moja želja je bila da dete odrasta uz majku. Šta god bi zaradila, imala bi za džeparac, ali bi mogla da živi. Poenta nije bila u novcu, nego da se Severina kao majka posveti detetu i da ne razmišlja kako da plaća račune. Mogla je da radi iz hobija - rekao je Milan i dodao:

- Kad je rodila, jedva je čekala da se vrati na scenu. I to je i sada najbitnije. Ja sam predložio da ukoliko želi da radi, mali će biti kod mene kad radi. Ako neće, opet bi imala para da živi. Ona je rekla da neće da prihvati ništa, da samo želi da se odreknem deteta. To je moj prvi sin, ja sam Balkanac. To je prvo dete. Ona je prestala da mi dozvoljava da viđam dete. Tu se donosi prva presuda. Ta prva tužba je bila tužba za utvrđivanje postojanja vanbračne zajednice da bi mogla da se podeli imovina. Rekao bih da sve više verujem da jesam. Osećam se prevarenim, emotivno iskorišćenim. Zaljubio sam se u osobu, koja nije onakva kakvom se predstavljala. Osećam se prevarenim. Sve je potpuno nepotrebno. Nijednog trenutka nisam davao povod da bi Severina bila u strahu da ću zadrđati dete i da joj neću dozvoliti da ga viđa - kaže Popović i dodaje:

- Severina se hvali da je to za nju pobeda. Sve sporove smo mogli da izbegnemo. Sudili smo se verovatno zbog novca. Prva tačka je bila da se utvrdi vanbračna zajednica. Ona bi morala da dokaže da sam ja tu neku imovinu stekao dok sam bio sa njom. To je sve što nije postojalo - kaže kralj bakra i komentariše pomirenje sa Igorom Kojićem.

- Malo sam čitao to, imam mnogo žena u kancelariji koje komentarišu to. Kažu da je Igor izdajnik i da je za to uzeo novac od mene. Priča se da sam ja njemu kupio audi A8. Mi smo se potpuno slučajno sreli na Hvaru. Ja nemam informacije o tome šta se dešavalo izmešu njih. Jelsa je malo mesto, bili smo na plaži jedan pored drugog. Bukvalno smo sedeli rame uz rame. On mi je rekao: ''Igore, oprosti...''. Dok su bili Sevrina i igor zajedno, on je najviše vremena provodio sa detetom. Severina se bavila svojim poslom... Hvala mu za to. Igor to naziva da su oni gospodari njenog straha. To su ljudi koji za nju donose odluke, koji rešavaju sve bitne situacije. Igor kaže da se ono bave time da meni zagorčaju život. Ja sam delimično dobio starateljstvo, dobio sam da dete živi sa mnom. Poenta je bila da ga onba 46 dana nije vodila u školu, i to bez opravdanja. Ekipa ju je napustila, tada je spremala turneja. NJoj su posao i turneja važniji od bilo čega u životu. Ja sam bukvalista, ako majka dete vodi na pripreme za koncert, a ne u školu, znači da joj život nije organizovan. Ja sam uvek bio za dogovor, mogla je mene da zove. Igor je isto pritiskao da se dogovori sa mnom - kaže Milan i dodaje:

- Dete je u strahu od majke. Ne sme sa mnom da priča pred majkom, ako ona uđe u sobu, on spusti slušalicu. Juče smo imali situaciju. Moj fokus je dete, mene ne zanima Sevrina, njen biznis i lični život. Zanima me njena ekipa koja mi zagorčava život.

