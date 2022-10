Šok detalji!

Kralj bakra, bivši emotivni partner Severine Vučković, Milan Popović ekskluzivno u ''Novom jutru'' na TV Pink govorio je o odnosu sa pevačicom, njihovim sukobima, njihovom detetu, pomirenju sa Igorom Kojićem, kao i o njenom sukobu sa sestrom Mirjanom u koji je i on umešan. Milan je najpre progovorio o famoznom slučaju sveće sa katranom.

- Razgovarali smo i o toj sveći. Rekao mi je da je zatekao tu sveću pre ulaska u stan. Ona mu je rekla da sam ja postavio tu sveću ili taj menadžer sa kojim je bila u sukobu. Sveću je doneo kod mene ispred ulaza u kuću, a stalak Edvinu Softiću. Igor kaže da je to za njega bila obična sveća. Međutim, ona nije bila ispunjena voskom, nego katranom. Neke žene su to protumačile kao da je namera da taj neko izgubi svo voje bogatsvo, da mu iscuri bogatsvo. Ja nemam ništa protiv Igora da kažem. On meni nije neprijatelj, konkurencija, on mi je sada kolega iz tima, pošto igramo zajedno fudbal. Mnogo smo pričali o svemu. I on i ja imamo mngo pitanja. To nije bila njegova borba. Ne znam baš sve detalje, ali je činjenica da se verovatno bili zaljubljeni jedno u drugo. Igor ima ogroman potencijal, on je jako dobar čovek, korektan. Dajte mu šansu, on ima samo 35 godina. Ja u njegovim godinama nisam bio sa tako super zvezdom. On se super borio sa svim tim. Srcu ne možeš da narediš u koga da se zaljubi. Severina ima tu moć da vrlo lako šarmira ljude. Ona kada bi ušla u prostoriju sa 100 ljdudi, sve bi ih šarmirala, a onda bi ih pregazila i otišla u drugu. Ja sam sigurno bio omađijan, ne mogu da vam pričam sve detalje, jer bi to bilo previše intimno. Ona je brzo počela da priča o tome kako treba da se uzmemo. Ne možeš baš uvek u životu da planiraš neke stvari. Priče o dogovorenom braku sa Igorom su farsa. Sve zavisi o tome šta bi njen tim rekao - kaže Milan u jutarnjem programu televizije Pink i dodaje:

- Pretpostavljam da su se zaljubili jedno u drugo. Da li je to deo plana bio, da je sa mnom bila zbog novca, to nikad nećemo saznati. Mislim da je razlog vrlo jednostavan. Nemogućnsot funkcionisanja zbog naglih promena raspoloženja kod Severine. Sada već postaje previše agresivna i sada to može da se okarakteriše kao poremećčaj ličnosti. Mene brine dete, jer dete mi je fokus. Da li se agresivna ponašanja dešavaju pred njim, to me plaši. On već sada može da se opredeli sa kim će živeti. Dete ima konflikt lojalnosti. Mišljenje deteta ne može da se uzme kao relevantno. Deca donose odluku sa kim će da žive... Mislim da je to kod nje granični poremećaj ličnosti. Te osobe imaju problema u vezama. Za drugu osobu je to neizdrživo da opstane sa takvom osobom - otkrio je Milan, a onda progovorio o Severininom sukobu sa sestrom:

- Odakle vam to da je majka stala na stranu Severine?! Majka ne bi mogla ni da pročita tu izjavu, a ne da je sastavi. Severinina ekipa je pročitala izjavu i dala je u javnost. Znam pouzdano da ona to nije izjavila. Mia je bliska tetki, otišla je od Marijane. Spor nije nastao oko imovine. Pričalo se da je skandal da bi se skrenula pažnja sa državnog skandala u Hrvatskoj, da se skrene pažnja sa neke pljačke. Marijana je posle mog intervjua stavila palac gore da podržava šta sam ja rekla. Severina i Mia su onda počele da Marijani šalje preteće poruke. Severina je rekla da će da je zadavi, da joj iskopa jamu i da će da joj iseče palac. Marijana je došla u Split da poseti majku, Severina je banula u stan i napala je. Napala je sa oštrim predmetom, osetila je bol i da joj je nešto iseklo ruku i taj palac. Severina je napala, rekla joj da je moja k**vetina, napala i majku kako drži nju. Marijana je napadnuta da je potplaćena s moje strane - rekao je Popović, a onda otkrio detalje razgovora sa Kojićem.

- Naši razgovori su samo ticali toga da li je bezbedno da dete bude sa njom. Mene samo zanima da li je brinula o detetu, da li je sa njim radila zadatke, da li ga je kupala. On je sa tim detetom proveo pet godina. Nije fer ni prema Igoru. On mu je kao stariji brat. Ne možete odjednom da isključite nekog. Marijana je isto puno vremena provodila s detetom. Ona ga je ostavljala kod Marijane, nije htela da ga daje meni. Ne verujem da je Severina ostavila njega, jedna od emocija kod tog poremećaja ličnosti je biti ostavljen. Njoj se taj strah ostvario i sa mnom i sa njim - otkrio je kralj bakra i dodao da se nada da će on pobediti u borbi za starateljstvo nad sinom.

- Presudom suda je dete dodeljeno meni i ta odluka je promenjena na splitskom višem sudu. Tamo je definitivno bila mahinacija, sud je utvrdio da su poistojale nepravilnosti u radu suda. Vrhovni sud je utvrdio da je bilo nepravilnosti. Propustili su da uzmu u obzir stav i mišljenje veštaka. Roditeljske kompetencije se određuju preko mentalnog stanja. Tu bi trebalo da se dete vrati meni, ako je po zakonu. To je potvrda onoga što pričamo sve vreme.

Autor: M.K.