Kralj bakra, bivši emotivni partner Severine Vučković, Milan Popović u velikoj ispovesti za Pink.rs govorio je nikad iskrenije o suđenju sa pevačicom, kao i o mučnoj borbi za starateljstvo nad njihovim sinom. Naime, Popović je otkrio da se neće smiriti, dok ne dokaže da Severima ima određene psihičke probleme zbog kojih je on strahu da može da naudi čak i njihovom rođenom sinu. Pored toga, kako Milan ističe za naš portal, uveren je da je Severini, kao i njenom PR timu, po čijim instrukcijama navodno postupa, na prvom mestu novac i profit, pa tek onda dobrobit njegovog i pevačicinog deteta. Na samom početku našeg razgovora, Milan se osvrnuo na Severinin nedavni sukob sa sestrom Marijanom, u koji je i on umešan.

- Sa Marijanom imam kontakt sve vreme. Sa bakom Anom nisam u kontaktu, ona je pod uticajem Severine, izmanipulisana je. Za Anin stav znam direktno preko Marijane, pošto je ona bila u Splitu i Marijana u svojoj izjavi za jedan portal kaže da to nije izjava bake, već Severinog tima koji je to poturio kao Aninu izjavu - rekao je Popović i otkrio kakav cilj imaju Severina i njen PR tim protiv njega.

- Severinina pevačka karijera ne može da ispašta zbog našeg konflikta. Ona je pevačica takva kakva jeste. Njene pesme nikako ne zavise od toga kakav je njen odnos sa mnom i šta se dešava u njenom privatnom životu. Mislim da njen PR tim već određeno vreme pokušava da me istera iz Hrvatske, kako sud ne bi mogao da mi dodeli dete. Na sve načine pokušavaju da me ocrne, intenzivno rade na tome. Pokušavaju mene da okarakterišu nekim najgorim karakteristikama, samo da neke stvari ne bi došle do suda i kako bi se donela odluka u korist Severine - kaže Popović, koji se otkrio sa kakvim se strahom suočava zbog pevačicinog ponašanja i pojedinih postupaka.

- Činjenica je da neki poremećaj kod Severine postoji, ali to je na struci i na veštacima da utvrde i da na sudu i centrima za socijalni rad prezentuju. Kompetentan sam kao roditelj koji se za svoje dete brine. Neko ko ima takav poremećaj može da nanese štetu bliskim osobama i moja dužnost kao roditelja je da to sprečim. Plašim se upravo agresivnog ponašanja prema našem detetu. Kod Severine može da se primeti određena progresija da se ti ispadi dešavaju sve češće i sve intenzivinije. Ako si u stanju da rođenoj sestri pretiš, da joj govoriš: ''Ubiću te, ubiću te...'' i pokušavaš da joj oštrim predmetom odsečeš prst, znači da ti ni rođena porodica nije svetinja. Logično je da se zamislim. Da li i ukoliko ona bude u takvom stanju sama sa detetom i dobije taj neki napad, da li dete može da nastrada? - otkrio je biznismen i progovorio o alimentaciji od 10.000 evra i Severinim namerama kada je njegova imovina u pitanju.

- Mogu samo da pretpostavljam da joj je namera bila da uzme od mene više od onoga što sam ja hteo da dam za alimentaciju (10.000 evra). Analiziram činjenice. Imate tužbu da ona traži da se utvrdi postojanje vanbračne zajednice. Postoji i telefonski poziv gde ona traži pola od svega što sam ja u ono vreme imao. Sva njena pitanja bila su više skoncentrisana na moju imovinu, nego na dobrobit deteta. Suđenje se vrti oko imovine više nego oko deteta, sva njena pitanja bila su fokusirana na početku na moju imovinu. Kad sve to povežem, ceo postupak je bio u vezi imovine, a ne deteta. Do dana današnjeg nisam dobio primedbu da se loše brinem o detetu, ni od Severine, ni od njenog PR tima - kaže Milan za Pink.rs i ističe da li ima konkretne zamerke na Severinino ophođenje prema njihovom sinu.

- Imam puno zamerki na Severinino ophođenje prema detetu, ali ne smem mnogo da pričam. Zakonski mi to nije dozvoljeno. Ne smem puno da pričam o sinu, ovo je sve bilo negde na granici. Činjenica je da se dete plaši kontakta sa mnom u njenom prisustvu. To je zastrašujuće za mene. Da dete čak i želi da se sa mnom podeli i da mu se pomogne u nekoj kritičnoj situaciji, pitanje je da li će da me pozove u tom trenutku ili će strah da ga spreči da odreaguje, to je zabrinjavajuće. Taj problem ne može da se reši, to može samo s godinama, kako dete bude raslo i bude držao koncept svog živopta u svojim rukama. Ne možete detetu od 13, 14 godina da objasnite neke stvari. To je mali čovek, to nije dete - rekao je Popović i dodao:

- Ja uporno pričam da Severina nije samostalna i to je i Igor svojim intervjuom nedavno potvrdio. Ona ima taj tim oko sebe koji donosi sve bitne odluke za nju. Ja kategorički odbijam da se sa njenim timom dogovaram oko svog sina. Našem detetu je potrebna zdrava, stabilna, samostalna majka koje su u napem i interesu našeg deteta. Ti ljudi gledaju samo interes, nisu uz nju jer im je Severina draga osoba. Njihov glavni interes je profit i samo profit - poručio je Milan za kraj.

Autor: M.K.