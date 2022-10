Stanija Dobrojević ne krije da ima udvarače iz svih sfera javnog života. Ona je sada otkrila detalje svoje afere sa fudbalerom Gojkom Kačarom, ali i ko se nalazi sve na listi njenih udvarača.

Ona je otrkila da je njena najfatalnija ljubav bio izvesni Šareni, kojeg je non-stop pozdravljala dok je bila učesnica "Farme".

BILA U VEZI SA MOĆNIKOM

- On je baš moćan i poznat je evroskim krugovima, ali meni je sa njim sve bilo zabranjeno. Ja odem na rođendan, on mi piše: "Marš kući". Imao je potpuni pristup mom "Vajberu" i "Vocapu". Sve mi je kontrolisao. Sve me je to istraumiralo, presekla sam tu vezu i otišla za Ameriku, posle sam ušla i u "Zadrugu" i počela sa Markom. Sa njim sam imala nešto potpuno drugačije, bilo je jako lepo, lako i prijatno, ali ipak moj tip muškarca je ovaj prvi - otkrila je Stanija, koja je priznala i da ljubav najbolje vode žestoki momci.