'PENJALI SU ME NA STO DA MU PEVAM' Folker progovorio o odnosu sa Šabanom Šaulićem, jednu stvar koju mu je rekao PAMTIĆE DOK JE ŽIV

Imao je čast da s kraljem narodne muzike peva odmalena.

Pevač narodne muzike Dragi Domić čest je gost, ali i radni pevač na veseljima svojih kolega sa estrade, među kojima ima i onih koji su mu uzori. Jedan od njih je, bez premca, pokojni Šaban Šaulić.

- Uvek sam imao tremu kada pevam Šabanu Šauliću. Sećam se i prvog nastupa pred njim, bio sam mali i imao sam sedam godina. Popeli su me tada na sto da mu pevam. Moj otac je muzičar i u to vreme je radio sa Šabanom i posle svirke dođu kod mene kući u Šabac i sviraju za svoju dušu. Uvek me je tata zvao da pevam Šabanu pa su se šalili i lepili mi novčanice (smeh) - ispričao je i dodao da Šabanove reči neće zaboraviti dok je živ.

- Šaban mi je rekao da jedini ja pevam njegove pesme na svoj način, da mu se dopada što ga ne imitiram! Govorio je da mu prija za uho i svak put me je zvao na rođendane, slave i veselja da pevam - istakao je sa ponosom.

Autor: D.T.