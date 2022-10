Angelina, majka zadrugarke Anite Stanojlović, za Pink.rs prokomentarisala je ćerkino učešće u rijalitiju, ali i njene emotivne brodolome sa momcima u Beloj kući.

Kako komentarišete Anitino dosadašnje učešće u “Zadruzi”? Šta vam se sviđa, a šta ne? Da li vas je nekim svojim postupkom razočarala?

- Razočarala.. Naravno da mi se nisu svideli neki njeni postupci. Najviše joj zameram to što juri kao muva bez glave za momkom koji se očigledno samo igra, a želi da ispadne kako ga ona spopada. Ne sviđa mi se to što se svima poverava i veruje svakome, pa oni to posle koriste protiv nje. I ovo poslednje,na toj žurci,ona inače ne pije i ono joj nikako nije trebalo.Bila sam baš ogorčena. Ali,znate kako, na kraju krajeva to je ipak moje dete, jedino žensko koje imam, pa sam i posebno bolećiva prema njoj. Nisam bila od starta da uopšte ulazi, međutim ona je jako tvrdoglava i šta zamisli to mora da istera. Da sam tamo, svašta bih joj ja rekla, u nekim momentima sam ljuta, ali me opet i brzo prođe i gledam pozitivno da će sve biti dobro i da izgura sve što bezbolnije. Jaka je ona i borbena, verujem da će bolje sagledati neke stvari i ljude oko sebe i naći način da se izbori.

Stiče se utisak da Anita ume da odgovori i da ne ćuti nikome u Beloj kući. Kakva je zapravo vaša ćerka privatno i da li se razlikuje od onoga što imamo prilike da vidimo?

- Još je i tvrđa, ona se tamo tek malo sad opustila, inače je jako srčana i borbena. Ume da se posvađa i da odgovori adekvatno ako joj nešto nije po volji. Zna i brzo da plane, brza je i na jeziku, pa nekad ne zna ni da prećuti. Mislim da ćete tu njenu stranu tek da otkrijete vremenom. Ume ona i da jako lepo iskomentariše, malo je još nesnađena i definitivno se na početku orjentisala samo na tu jednu temu, što joj očigledno nije dobro, mora pothitno da se trgne i da počne da razmišlja zbog koga i čega je uopšte ušla, da zaradi za sebe i svoje dete, da sutra mogu normalno da žive i egzistiraju.

Jedna od glavnih tema, kada je njeno učešće u pitanju, jesu i njeni emotivni odnosi. Kako komentarišete njena brza zaljubljivanja?

- Mislim da se ona nije ni u koga još ni zaljubila,poznajem svoje dete, i mogu da vam kažem da je ona drugačija kada se zaljubi. Ovo je neko dopadanje, sviđanje, više fizičko, da bi se zaljubila treba mnogo više i vremena i upoznavanja. Njoj je Marko Marković bio simpatičan i pre ulaska, nešto su se dopisivali ali sve je to bilo onako... Samo neki flert. Ali je ona jako tvrdoglava i kada nešto naumi, mora da istera do kraja, takva je.

Do nedavno je bila članica famoznog “kokošinjca”. Da li vam prija da kao majka čujete tako nešto za vašu ćerku?

- Naravno da mi ne prija, ali tu je on kriv, koliko i one što su sve to dopustile. Ako ništa drugo, trebalo je da ustane i da ih odbrani kada već zna da svakoj daje lažnu nadu, ali on to ne ume. On sebe smatra petlom koji je šta, samo lep, šepuri se i kukuriče unaokolo. Mnogo lepše bi zvučalo da su ga prozvali sultan a njih žene od sultana, ali nije on taj tip muškarca.

Kakvo je vaše mišljenje o Marku Markoviću? Moglo bi se reći da je Anita, žargonski rečeno, odlepila za njim.

- Dečko je, osim što je lepuškast potpuno jedna bezlična i prazna osoba,za koju je Stanija bila premija, i def bila za sve u pravu.On je trut koji koristi finansiski jake devojke da uživa i ne radi ništa,sviđa se njemu Anita,itekako, ali nije dovoljno situirana da bi on mogao da planduje.I da se mane mog deteta, komentarisanja i uzimanja mene u usta, ima on svoju Milicu pa nek zajedno kopaju rudu iz njenog nosa.Momak je promašio profesiju,trebao je biti profesionalni žigolo.Njoj treba jak muškarac,da je voli i poštuje,a takvog neće naći u rijalitiju.I ne,nije odlepila,samo joj se fizički sviđa,kada se zagrebe ispod površine,neće naći ništa,a na noktima će ostati crno

Aniti se dopao i Marko Stefanović. Kakvo je vaše mišljenje o njemu i, da morate da birate, kojeg Marka biste uzeli za zeta?

- Stefanović je na početku delovao kao jako stabilan i fin mladić, poštovao je moju ćerku i bio tu za nju. Malo se taj odnos pokvario, ali vidim da su sada ponovo ok. To druženje njega i markovića uopšte nije prirodno i deluje da tu imaju obostranu korist, plašim se da Anita ne bude koleteralna šteta tu. Ona je jasno stavila do znanja i njemu i svima da ga gleda samo kao druga, prija joj druženje, ima sa kim da podeli hranu, cigaru, da popije kafu, da priča i zbija šale. Zaista ne vidim ništa ljubavno među njima. Ako baš moram da biram, Stefanović bi bio prihvatljiviji, iz razloga što Marković ne dolazi u obzir.

U priči je bila i sa Bilalom Brajlovićem. Kako komentarišete njega i njihov odnos, koji je svima bio neočekivan?

- Užas, prvo momak je klasičan primer današnjih ufuranih frajera, koji za devojke misle da su seksualni objekti. Njemu mora da se desilo neko ozbiljno razočaranje u životu, neka ga je strašno povredila, pa se on sada sveti svim ženama. Inače, jako sam bila ljuta na nju to veče, ona inače nikad ne pije i očigledno da je alkohol loše uticao na nju i postupak od te noći bio je grozan i svakako joj nije trebao. Sva sreća pa je to odmah narednog dana i shvatila i iskreno se nadam da joj takve stvari više neće padati na um

Marković je sinoć obelodanio da je Anita bila intimna sa njim ispod pokrivača. Da li ste to očekivali od svoje ćerke i kako gledate na taj njen postupak?

Ne želim da kometarišem takve stvari, za mene kao majku nije lako slušati takve stvari. Ona ima i sina, braću koja to gledaju, to što on iznosi to pokazuje njega i njegovu sramotu. Neka ide njemu na čast, a ona neka se zapita malo u koga se toliko zagledala.

Autor: P. R.