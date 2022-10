SLAGALI NACIJU, TUKLI SE, PA IPAK SHVATILI DA SE VOLE?! Ana Jovanović se posle NIZA SKANDALA vratila bivšem dečku?!

Bivša zadrugarka Ana Jovanović dospela je u žižu javnosti kada je njen bivši partner Nikola Ilić javno obelodanio njene eksplicitne fotografije, a kako pišu domaći mediji, njih dvoje su zakopali ratne sekire i obnovili romansu.

Iako su već pokušavali da obnove vezu letos, nakon njenog izlaska iz "Zadruge", Ana i Nikola u tome nisu uspeli, sve do sada - nove tuče i skandali podigli su ogromnu prašinu, a sada je, navodno, došlo do ponovnog pomirenja.

- Ana i Nikola imaju turbuletnu vezu, ali njima kao da odgovara takav odnos. Ana ga je šutnula pre ulaska u Zadrugu, a on je tada rešio da joj se osveti. Viđali su se oni i posle njenog izlaska, tad je i izbio skandal. Ona nije htela javno da kaže da su zajedno i on je opet uradio istu stvar, kao i prošli put. Tada je i fizički nasrnula na njega, ali sada su napokon uspeli da smire strasti, bar na neko vreme. Trenutno uživaju u vezi, smirili su se. Uradili su čak i zajedničke tetovaže, ljubav im cveta. Zajedno provode svaki trenutak, a koliko će potrajati ovog puta sreća, to zavisi od njih - rekao je izvor za Kurir.

Autor: pink.rs