SKINUO SE MILOŠ TIMOTIJEVIĆ (47)! Žene na Instagramu odlepile zbog izazovnih fotki zgodnog glumca, komentari ne prestaju

Očigledno je da glumcu Milošu Timotijeviću ne treba mnogo da bi njegova armija fanova krenula da komentariše i ređa gomilu pozitivnih komentara. Poslednji primer možda najbolje objašnjava ove tvrdnje.

Miloš Timotijević ovih dana je u poseti Rejkjaviku, glavnog gradu Islanda, odakle objavljuje fotografije. Bez skandala, filtera i nekog preteranog poziranja, podelio je sa pratiocima kadrove iz ovog grada i nastala je ozbiljna galama. Njegovi fanovi kao da se utrkuju ko će na lepši način opisati glumca.

On se fotografisao go do pojasa dok stoji u hladnoj vodi, a onda zaređao fotografije sa prijateljima ili one na kojima je sam dok ispija topli napitak. Nekada je "obično" izgleda i više nego dovoljno da dobije pohvale i da vidi koliko su mu fanovi zaista privrženi.

"Ovo je nestvarno", "Ti si kao se*sualna granata koja nije eksplodirala", "Ovi kadrovi zaslužuju divljenje", "Svaka čast na svemu, pa i na izgledu", ređali su se komentari ispod njegovih objava.

Autor: pink.rs