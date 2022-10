Ogolila dušu!

Voditeljka Dušica Jakovljević se trudi da sačuva svoj privatni život i intimu daleko od očiju javnosti.

Voditeljka tvrdi da je puno puta u životu doživela da bude povređena i da je iskrenost puno koštala:

- Postala sam paranoična i sve više zatvaram svoj krug ljudi oko sebe. Imala sam previše poverenja i doživljavala sam izdaju, često sam transparentno pričala o svom životu. Oni koji me poznaju, tvrde da se nisam promenila, a ja smatram da jesam. Bila sam previše dostupna, a to je pogrešno protumačeno ili je bilo iskorišćeno na neki drugi način. Jedno je biti otvoren, a drugo je biti prohodan, tu rečenicu sam počela da primenjujem u svojoj svakodnvnici- kaže Dušica i dodaje:

- Trudim se da sačuvam ono što je moja intima i neki deo sebe koji treba da bude moj privatan život. Nisam uobražena, to je stvar zaštite i lične nege, psihičke pre svega. Delujem nadmeno na prvi pogled. Imam povremeno izraženu socijalnu anksioznost kada idem na mesta gde ima više ljudi. Kada se sve to pomeša, dobijete Dušicu kakvu vidite, sve to ima neki lep uticaj - priznala je ona.

Voditeljka kaže da na estradi postoje iskrena prijateljstva:

- Ima prijateljstva i drugarstva, ali ja ne volim da objavljujem to na društvenim mrežama. Ne delim ljude i ne pravim razliku da li su iz javnog života ili sveta estrade, čak većina mojih prijatelja se ne bavi javnim poslom. Volim ljude, moji prijatelji imaju svoje poslove i čak ne prate moje emisije. Često se dešava da ne stignemo da se vidimo, ali znam da su tu za mene kao i ja za njih. Svako od nas ima svoje radno vreme, teško je uklopiti se, ali znamo da naše drugarstvo nema rok trajanja - kaže Dušica.

Jakovljevićeva je priznala da je postala aktivnija na društvenoj mreži Instagram i da su njeni klipovi postali popularni:

- Nemam tiktok, nagovaraju me da ga otvorim. Mislila sam da je to društvena mreža za klince, ali vidim da je jako zastupljena i popularana kod svih generacija. Ja snimam klipove i biram teme u kojima se pronalazim, one koje su moj stav, sve ono što me vraća u vremena nekih kultnih filmova. Biram rečenice i replike glumaca ili muzičara u kojima se pronalazim. Za par dana ću otvoriti tiktok i počeću da snimam - kaže voditeljka.

Dušica ističe da uživa u ulozi majke i da voli da kuva, ali da od poslovnih obaveza ne stiže svaki dan da uđe u kuhinju:

- Uloga majke je najlepša životna uloga. Nekada si samo malo neispavan, ali biti mama nije teško. Volim da kuvam, ali retko to činim, a kada nešto napravim, pa makar bio to grašak, vrlo rado to podelim na društvenim mrežama. Vrtim par jela u krug ili kupujem hranu iz restorana. Ja sam jedinica, moji roditelji žive blizu mene, imam tu sreću da su tu za nas. Deca vole kada ja kuvam, to je jako važno - rekla je Dušica Jakovljević.

Autor: P.R.