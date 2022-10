Legenda narodne muzike napustila nas je na današnji dan pre dve godine.

Danas se navršava gde godine otkad nas je napustio legendarni pevač narodne muzike Borislav Bora Drljača. Tim povodom kontaktirali smo njegovog kolegu i velikog prijatelja Andriju Eru Ojdanića, koji nas je šokirao informacijom da se nije setio druge godišnjice Borine smrti, a onda progovorio o odnosu sa njegovim sinovima.

- Niko me nije zvao ni ove godine. Nisam u kontaktu sa Borinim sinovima, pretpostavljam da su i oni u svojim obavezama... I meni je čudno što nismo u kontaktu, momci su verovatno u nekom velikom poslu. Oni znaju da sam ja bio veliki Borin prijatelj. Život ide dalje i to je to. Nisu mi javili ni kad je bilo 40 dana, ni pola godine. Iskren da budem, ni ja se nisam setio da je Bora otišao na današnji dan... Bio sam u nekom poslu, u nekim obavezama. Ništa me ne pitajte! - počinje priču Era i dodaje:

- Ko bi rekao da je toliko vremena prošlo otkad ga nema. Već dve godine. Ne mogu da verujem! Mnogo mi nedostaje, kako da mi ne nedostaje! Često ga se setim, posebno kad sam negde na sceni... Bude mi teško. Uvek očekujem da se pojavi iza kamere i da kaže: ''Nema boljeg od Bore!''... Često se setim naših zajedničkih turneja osamdesetih godina po tadašnjoj Jugoslaviji. Uvek je bio nasmejan i zanimljiv. Često smisli posle koncerata neko druženje. Bio je čovek iz naroda, veseljak, dobar čovek, sve najbolje o njemu... - kaže Ojdanić za naš portal i dodaje:

- Bora je imao običaj kad ide za Gornji Milanovac ili Zlatibor da me okrene i da mi se najavi da će svratiti na pečenje. Uvek je imao običaj da pita: ''Gde si, brate moj, ima li neko jagnje da se skida s ražnja?' Evo me za 40 minuta sam tu, evo me sad sam u Ljigu'. Voleo je pečenje. I kad sam tu i kad nisam tu, on je dolazio kod moje pokojne Ljupke - poručio je pevač i dodao da planira da ode na Borin grob sa njihovom koleginicom Milenom Plavšić.

- Planiram da odem na Borin grob. Ne mogu sam, zvaću Milenu Plavšić da ide sa mnom. Ona je mnogo volela Boru, bila je strašno vezana za njega. Nažalost, i supruga je izgubila baš u tim danima kada je umro i Bora - rekao je Ojdanić.

Inače, pevač narodne muzike Bora Drljača preminuo je u 80. godini na današnji dan pre tačno dve godine u Beogradu, a sahranjen je na Novobežanijskom groblju pored svoje supruge Verice za koju je govorio da ju je voleo do poslednjeg dana života. Drljača je bio poznat po svojoj jedinstvenoj energiji i humoru, ali se dugi niz godina borio sa teškom bolešću, zbog koje i preminuo u svojoj porodičnoj kući. Pevač je 2019. godine operisao tumor na debelom crevu, a sredinom juna 2020. godine je ponovo primljen u bolnicu.

Autor: M.K.