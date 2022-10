'DALEKO SAM OD CIROZE JETRE' Lukas progovorio o problemima sa zdravljem, a evo šta POD HITNO mora da promeni u životnim navikama!

Našalio se na račun svog zdravstvenog stanja.

Aca Lukas završio je pre dva dana u bolnici, a ta vest je uznemirila sve fanove koji se pripremaju za njegov veliki solistički koncert u Areni. Lukas je sad otkrio kako se sada oseća i, kao po običaju, našalio se na račun svog zdravstvenog stanja.

Aco, kako si? Verujem da te to sve manje ljudi pita jer su navikli da su pevači uvek dobro i da su uvek spremni za provod, zabavu...

- Istina je, ali evo, reći ću ti: Osećam se odlično! Baš ono što svi žele da čuju.

Šalu na stranu, kako si zaista?

- Dobro sam, stvarno sam dobro. Došlo je do prevelikog opterećenja organizma i sada mi treba jedan mini-odmor. S druge strane, ljudi kojima nije jasno kako funkcioniše život, to mogu da saznaju već na prvoj strani moje knjige gde kažem da je život teško sranje. Ne samo meni nego svima.

Pre nekoliko meseci si takođe završio u bolnici zbog istih problema. Da li planiraš da usporiš tempo?

- Usporio sam, ali očigledno ne dovoljno. Trudim se da promenim neke svoje životne navike, ali ću u narednom periodu dodatno posvetiti pažnju svom zdravlju da više ne bih dolazio u ovakve situacije.

Lekari kažu: Lukas mora da smanji alkohol i da se odmara. Šta ti teže pada od te dve stvari?

- Nisam preterivao sa alkoholom, u pitanju su bile male količine, koje uglavnom popijem uveče kada radim, ali ništa epohalno. Dobro sam zaista, ako neko pita, daleko sam od ciroze jetre. No, očigledno je da moram da promenim neke životne navike, a tu je, naravno, i redukcija ishrane. Neću sigurno ići u krajnost da jedem biljke i travke, ali ću povesti računa.

Da li se zabrineš za zdravlje kada dođeš u takve situacije?

- Svaki normalan čovek se zabrine, ali neću od toga da pravim dramu.

Bliži se Arena. Da li ćeš biti spreman i imaš li neku rođendansku želju, a da nije puna Arena, jer znam da je već sve rasprodato...?

- Spreman sam ako treba i sutra da održim koncert, to nije nikakav problem. Ako me pitaš za želje, nemam ih. Šta da ti kažem: želim čokoladu (smeh). Šalu na stranu, samo da sam zdrav i srećan, ali to sebi poželim i za svaku Novu godinu.

Autor: M.K.