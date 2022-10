PUKLA TIKVA! RASKINULI VOJAŽ I ĐINA DŽINOVIĆ, i to sve zbog OVOGA! Tata Haris isterao svoje, a evo u kakvim su ODNOSIMA ostali i šta sad PLANIRAJU!

Nisu izdržali pritisak!

Popularni reper Mihajlo Veruović raskinuo je vezu sa Đinom Džinović, ćerkom pevača narodne muzike Harisa Džinovića. Njih dvoje su stavili tačku na svoj odnos zbog medijskog pritiska, ali su ostali u korektnim odnosima.

- Početak njihove veze bio je baš lep i mnogo su se trudili da se sakriju od očiju javnosti. Međutim, mediji su ih razotkrili i tu su počeli prvi problemi. Vojaž i Đina su pokušali da održe svoju vezu stabilnom bez obzira na to što njen otac, pevač Haris Džinović nije podržavao tu ljubav. To je sve funkcionisalo kratko, on je stalno vršio pritisak na Đinu da ostavi Mihajla, da joj ne treba takav dečko. Na kraju, oni ipak nisu izdržali pritisak javnosti i njenog oca i raskinuli su, ali su ostali u dobrim odnosima. Đina se sad posvetila fakultetu, a Vojaž poslovnim obavezama - ispričao je dobro obavešten izvor.

Vojaž je i dalje ostao pri onome što je ranije pričao o odnosu sa Đinom.

- Nisam bio u vezi s njom, Đina mi je najbolja drugarica - istakao je Mihajlo.

Autor: M.K.