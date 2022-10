Brojne Vanjine kolege došle su na njeno svadbeno veselje!

Pevačica Vanja Mijatović priredila je svojim prijateljima i kolegama slavlje povodom venčanja koje će se održati u intimnoj atmosferi. Mnoge poznate ličnosti pojavile su se na žurki povodom venčanja, a kuma je pevačica Aleksandra Mladenović. Pored nje, tu su bili i Joca Stefanović sa izabranicom, Jana Todorović i drugi.

Pevačica Jana otkrila je da li je ovaj događaj podseća na njenu svadbu koja se odigrala pre dve decenije.

- Kako da ne, to je bilo pre 20 i više godina, zaista je predivan osećaj. Poštovanje, razumevanje, tolerancija, to je najbitnije, zato moj brak traje punih 25 godina, to želim i našim mladencima. On je mlađi od mene dve godine, morao je da sluša i neke negativne komentare, bilo je ljubomore i svačega. Sada smo super, sve se promenilo kada se rodila naša ćerka. Čuvam privatni život, ko želi, on to može - rekla je Jana Todorović.

Kuma Aleksandra Mladenović priznala je šta je poželela mladencima.

- Ja sam uhvatila dva bidermajera, tako da ništa od toga. Ako bude danas, možda se pojavi pravi. Nisam spavala celu noć, uzbuđena sam. Ovo je jako poseban dan, velika čast mi je ukazana. Mi smo svaki dan zajedno, svaki dan se savetujemo. Želim joj puno ljubavi, dece, oni su moji kumovi. Svaka devojka poželela bi muškarca kakvog je ona izabrala. Oni žele da budu odmorni i da se svi lepo provedu danas, zato je venčanje drugi dan, sviđa mi se to - rekla je kuma.

- Želim im drugo, treće, četvrto dete, sve najlepše. Za mene još nije vreme, mnogo ih je koji su pre mene na redu - rekao je Uroš Živković.

Kasnije se pojavila Biljana Sečivanović sa mužem, pevač Milan Dinčić Dinča sa ženom, Dragica Zlatić, Tamara Milutinović, a potom i Katarina Živković koja je samo "proletela" pored fotografa i novinara.

- Nije to pitanje za mene, možda jesam, ko zna - rekla je Tamara na pitanje da li je ona sledeća koja se udaje.

