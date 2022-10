Najavio i svoju svadbu s lepom Katarinom!

Popularni folker Darko Lazić stigao je na svadbeno veselje Vanje Mijatović ruku pod ruku sa svojom izabranicom Katarinom.

Darko je priznao zbog čega se nije pojavio na unapred zakazanom nastupu, a otkrio je i da li je istina da je honorar uzeo unapred, kako se pisalo.

- Nestao sam. Nisam bio tu, nisam mogao da se javim. Mladencima smo poželeli sve najlepše. Ako Bog da, mi ćemo sledeći. Treniram svaki dan, upregla me je. Bio sam kod kuće, telefon sam izgubio. Mislili su da sam nestao, ne znam čemu sve to. Javio sam se organizatorima, kad se nisam pojavio. Honorar nisam uzeo unapred, nikad ne uzimam pare unapred. Nisam uspeo da se pojavim na nastupu, imao sam zdravstvenih problema. Opravdaću to drugi put. Sad je sve okej, to je najbitnije. Zapevaću šta mi budi tražili, ne znam... - rekao je Darko Lazić za Pink.rs.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.