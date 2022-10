Boda Ninković istakao da je scenario pročitao u dahu, oduševio se i odmah pristao na ulogu u filmu ''Komedija na tri sprata''.

Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održana projekcija prvog filma rediteljke Sandre Mitrović ''Komedija na tri sprata''. Nakon projekcije održana je konferencija za medije na kojoj su govorili rediteljka Sandra Mitrović, kao i glumci: Slobodan Boda Ninković, Jelisaveta Seka Sablić, Vesna Trivalić, Miodrag Radonjić, Vanja Nenadić i Pavle Mensur.

- Ima jedno pet ili šest godina da smo mi radili. Ja sam tada upoznao Sandru, njen talenat i energiju. Mi smo pre pet godina radili na filmu ''Klavire prevozi Ostoja'', to je bila kratka forma... Ja sam tada video da se radi o jednoj jako pametnoj devojci koja zna šta radi. Kad mi je poslala scenario, pročitao sam ga u dahu i odmah pristao - rekao je Boda Ninković.

- Nije lako uopšte. Sad sam razmišljalla o tome zašto Živka hoće njega da izbaci iz zgrade? Svaka zgrada u kojoj stanujete imate svuda takve ljude. Sve je to jedan pazl od kojih se slažu kocke. To je tipična priča za nas divne Srbe da se svi u zgradi volimo. Živka koja je kičma te tradicije. Ona želi da ugosti sve, da se najedu, napiju i da uživaju u tom danu. Ona ima sina kriminalca, a ona je kao jedna poštena Srpkinja prihvatila da on često ide na put, odnosno u zatvor. On je Edipovac, svaki put dođe - kaže Seka Sablić.

- Meni je pomogla da se poboljšam uz komične situacije kako već dobri ljudi mogu da imaju komične situacije uz neke melodramske i dramske. Mislim da možemo nekom pričom da omogućimo da publika izađe nasmejana. Ja kroz snimanje imam osećaj da sam se štelovala. Gagi Jovanović i ja smo poslednji put zajedno bili u ''Metli bez drške'' 1890. Ja više ne brojim godine. Jako je zabavno biti s njim, ali sam ga namučila. Sa Sekom se borim već decenijama. Imam dečiju radost da se kad ne treba pretvorim iz partnera u publiku. Izvinjavala sam se Gagiju i sada se izvinjavam. Mislim da ćemo zabaviti publiku - otkriva Vesna Trivalić.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M. K. ; P. R.