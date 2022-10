Progovorila žena Ljube Perućice nakon tri godine braka: ''Mislim da je ovako najbolje!'' Otkrila sve detalje!

Otvorila dušu!

Bivša voditeljka Katarina Kolozeus i pevač Ljuba Perućica su tri godine u braku, a ona je sada otkrila detalje o njihovom odnosu koje javnost nije znala.Naime, dame sa javne scene kada ulaze u brak često se i posle svadbe predstavljaju devojačkim prezimenom iako im u ličnim dokumentima to prezime više ne piše. Međutim, bivša voditeljka Katarina Kolozeus kada se udala za folk pevača Ljubu Perućicu nije želela da se odrekne svog devojačkog prezimena ni javno ni u dokumentima.

– Mislim da je Ljuba bio svestan da ja to nikada neću uraditi jer meni brak kao brak nije bio toliko bitan. On je odreagovao super. Nije se bunio, ali neki drugi ljudi su imali komentare na to i nije im bilo svejedno što ne želim da se odreknem prezimena Kolozeus, ali naravno ja sam se izborila i mislim da je to prava stvar jer nema nijedna druga Katarina Kolozeus, ja sam jedina i mnogo volim svoje prezime i smatram da su ti naši običaji da žena mora da uzme prezime od svoga muža jedna velika glupost. 30 godina sam bila Katarina Kolozeus i sada, preko noći, ja to da izbrišem, i da postanem Katarina Perućica - to mi nekako nema smisla. Mislim da je ovako bolje, da zadržim ono što sam bila ceo život i da dodam njegovo prezime iz poštovanja prema njemu i zato što sam ga izabrala za svog životnog partnera i supruga, nekoga ko će biti uz mene, Bože zdravlja, do kraja života. Tako da mislim da je to najbolje - zadržati svoje prezime i uzeti prezime muškarca koga volite - rekla je Katarina.

Podsećamo, Katarina i Ljuba već tri godine u braku. Njih dvoje su 10. oktobra proslavili treću godišnjicu braka.

