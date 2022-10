Iako je osamdesetih po sopstvenom priznanju bila pevačica u senci, Goca naglašava da je tada stalno nastupala, nekada i po nekoliko puta dnevno.

Pevačica Goca Lazarević otvorila je dušu o svojoj karijeri i privatnom životu, i tom prilikom se dotakla odnosa sa Milutinom Popovićem Zaharom.

- Govorili su da sam bila Zaharova „probna traka“ jer sam pevala pesme da bi ih pevači čuli. Nije on kriv što nisam uzela neke od njih. Ja nisam bila ambiciozna, volela sam ga tada toliko, da sam htela da on bude srećan i nisam razmišljala o svojoj karijeri. Govorili su mi: „Svaku si otpevala da je čuje pevač, a mogla si da je uzmeš za sebe“. Odgovarala sam da mi to ne smeta, draže mi je bilo da Zahar ima hit jer se i on probijao.

Iako je osamdesetih po sopstvenom priznanju bila pevačica u senci, Goca naglašava da je tada stalno nastupala, nekada i po nekoliko puta dnevno.

- Previše sam bila skromna, tiha i iz drugog plana. Bilo je posla i ja sam pevala, čak su me zvali Goca dragstor. Po ceo dan sam pevala, nekada i nekoliko puta dnevno. Radila sam koncerte i zabave i imala sam privilegovan položaj, pevala sam šta sam ja želela. Nisam tražila velike honorare i uvek sam mislila da nisam opravdala taj novac - objašnjava kroz široki osmeh Lazarevićeva u jednoj emisiji.

Goca se prisetila i svog detinjstva, pa priznala da je bila ranjeno dete koje nije primilo dovoljno roditeljske ljubavi.

- Smetala mi je očeva grubost. Imala sam spartansko vaspitanje. Odgovorna sam i vredna, ali ne volim imperativ, ako me zamoliš lepo, ja ću sve uraditi. Iz kuće nisam ponela mnogo ljubavi - kaže Goca.

Lazarevićeva je priznala i za kojim pesmama žali što nisu postale njene iako ih je pisao njen suprug.

- Žao mi je što nisam snimila „Vino točim, a vino ne pijem“, nije mogao da prepravi tekst jer je bio jak i muški. Onda „Zbog tebe mome ubava“, mogao je tekst da se prepravi, ali sam rekla da će Staniša Stošić bolje da je otpeva - rekla je Goca.

Merima nije htela „Ivanova korita“

Goca je ispričala kako je veliki hit „Ivanova korita“ završio kod Merime Njegomir.

- Niko nije hteo da snimi „Ivanova korita“. Zahar me je molio da uzmem tu pesmu. Pesmu nije htela ni Merima Njegomir, ali ona se tada zabavljala sa Crnogorcem, pa je pesmu uzela samo zbog njega jer je on insistirao - rekla je Lazarevićeva.

Autor: Pink.rs