Danas je održana promocija dueta Bobana Rajovića i Ivana Zaka ''Kilometri ljubavi'', a tim povodom pevački duo govorio je o svojoj poslovnoj saradnji. Boban je na početku otkrio kako je došlo do njihove saradnje, a onda se osvrnuo na fudbalsku karijeru sina Andrije, a prisetio se i svoje sportske karijere u mlađim danima.

- Bitno je da smo još mladi. Dugo se znamo i za vreme korone smo došli na ovu ideju. Meni je žao to što nismo ranije to odradili. On je malo temeljitiji... Kad sam počinjao karijeru, sebe sam doživljavao da budem u nekom pop fazonu. Međutim, finansijska situacija nije bila dobra, pa sam počeo da se bavim drugom vrstom muzike - rekao je Boban za Pink.rs i dodao:

- Prijatno sam iznenađen. Ivan je baš verovao u to. Iznenađen sam da smo tako dobro kotirani na trending listama. Kad bih Draganu pitao, ona bi rekla da svaka pesma bude ovakva. Uvek rado poslušam porodicu. Imao sam greške u karijeri, a koga ću da pitam nego ženu koja me voli najviše na svetu. Njoj se ova pesma baš dopada - istakao je Rajović i dodao:

- Ja sam počeo da pričam da se moj sin više ne bavi fudbalom, samo da ne bih komentarisao njegovu karijeru, zato što je to nešto što je neobjašnjivo. Stalno pričam da neću da govorim o tome. Poslednji put sam bio na utakmici u Podgorici, gde smo dobili u gostima 0:1. Uzeo sam avionsku kartu da bih gledao utakmicu, samo sam stajao gore s kačketom i gledao sve. Ništa mu nisam govorio. To je jače od mene. I ja sam kao mlađi igrao fudbal, ali mene moj otac nije pratio kao ja mog Andriju. Ja se sećam jednog perioda kad je moj otac došao na fudbalsku utakmicu. On je bio u kolima, slušao muziku i posle me pitao koji je rezultat. Volim fudbal, voleo sam da ga igram, ali Bogu hvala, uspeo sam u onome što volim - poručio je pevač.

