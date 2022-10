'VI STE VELIKA SRAMOTA, NESPOSOBNE STE!' Internet bruji o šokantnom snimku oca Anđele i Nađe, URLAO NA ĆERKE USRED LAJVA!

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević pronađene su u utorak nakon celog dana potrage, a o njihovom nestanku javnost je obavestio otac Zoran.

Naime, one su pronađene, a on je potom otkrio na Jutjubu da su Nađa i Anđela rešile da ga napuste iako je on izjavio da u njihovoj porodici nije bilo velikih problema. Danas se, pak, na društvenim mrežama proširio snimak koji detaljnije objašnjava njihov odnos.

Zoran Đorđević je, naime, vikao na ćerke zbog, kako tvrdi, njihovog nesnalaženja na društvenim mrežama.

Samo da kažem da ste ti i tvoja sestra velika sramota za Jutjub. Da l' morate da popalite 10 mreža u lajvu da skupite 200 ljudi? Uzeo bih odmah i ugasio kanal. Anđela, ja bih iste sekunde ugasio kanal! Ne mogu ljudi da se skupe... Ti si, kao, neki profesionalac? Treba ti dva sata da klikneš šta treba! - kazao je on.

- Bilo je preko 200 ljudi, samo da si iste sekunde kliknula! Ušla si posle minut nakon što je Nađa ugasila, ljudi su, naravno, otišli! Treba da vas je sramota, i tebe i tvoju sestru, jer vas boli d**e i za lajvove i za pratioce i za sve! Ovo je poslednji put da sam bilo šta i jednoj i drugoj pomogao! - vikao je.

Vas boli d**e za sve, ja se mnogo više nerviram od vas za vaš kanal! Ako si upalila Instagram, nemaš pratioce, ako si upalila TikTok, nemaš pratioce... U'vati dete i ugasi sve! Ugasi sve, pa onda znaš da nemaš - zaključio je on.

Autor: pink.rs