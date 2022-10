ŽELIM DA SE OKUPAM U TVOJOJ KADI: Stan Sofije Milošević u Beogradu OSTAVLJA BEZ DAHA! Sve odiše od luksuza, a ovakvo kupatilo bi poželeli mnogi! (FOTO)

Elegantno i stilski urađeno, a opet moderno kupatilo naše manekenke stvarno ostavlja bez daha

Sofija Milošević je već dugo u vezi sa fudbalerom Lukom Jovićem, te ga, zbog njegovog posla, prati gde god ih život navede. Trenutno žive u Italiji, s obzirom na to da od letos on igra za Fiorentinu. No, Sofija često zbog posla dolazi u Beograd, gde ima svoj stan, a u njemu pravu oazu.

Sofija je, jednom prilikom, na svom nalogu na Instagramu objavila fotografiju kupatila u svom stanu, koje ostavlja bez daha.

Na prvi pogled mnogi bi pomislili da je ovo kupatilo iz nekih magazina. Bela moderna kada zauzima centralni deo u ovoj prostoriji, a pored nje je zlatni tuš.

Velike bele zavese skrivaju prozor od znatiželjnih pogleda, dok su na podu crne i bele pločice.

Posebnu notu svemu daje luksuzni beli luster, a na zidovima i plafonu su radovi koji dodatno doprinose celokupnom utisku.

Kao i svakoj ženi, Sofiji je bilo potrebno da ima prostora za kozmetiku i šminku, pa su četiri staklene police pune raznih proizvoda.

"Kako je lepo!", "Čista umetnost", "Želim da se okupam u tvojoj kadi", "Zadivljujuće i elegantno" - bili su samo neki od komentara ispod Sofijine objave.

Autor: N.Ž.