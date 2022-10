MIRKA SE OGLASILA NAKON JAVNOG SKANDALA! Vujadin urlao na nju na premijeri filma, a evo šta ona kaže o svemu! ŠOK!

Nije joj nimalo svejedno što je ova priča stigla do medija!

Fudbaler Vujadin Savić napravio je neprijatnu scenu glumici Mirki Vasiljević kada ga je zamolila da izađe sa njom na crveni tepih da ih fotografišu predstavnici medija. Sada se tim povodom oglasila i Mirka Vasiljević.

- Nikada se nisam bavila demantima u svom životu. U medijima treba da budem zbog posla. Ne volim da privatne stvari isplivavaju u javnost - govori Mirka, a onda objašnjava situaciju koja se dogodila premijeri filma.

- Vujadin i ja smo bili na premijeri filma, prijateljski smo došli kod Sandre Mitrović kako bismo pogledali njen film. Vujadin je neko ko voli da je u medijima isključivo zbog sporta, oboje ne volimo privatne stvari da javno pokazujemo. Te večeri, crveni tepih je bio postavljen za moje kolege i umetnike, samim tim sa i ja tu prošetala. On ne voli da prolazi kroz te stvari. Vujadin voli da je jedino na pravoj fudbalskoj travi i na terenu i ja to od početka zabavljanja poštujem. Ovo ništa nije bilo novo, da on ne voli da se slika i daje intervjue. Ništa tu meni nije bilo strašno - poručuje Mirka.

Podsetimo, svečana ceremonija održana je u centru grada, a sve zvanice su imale obavezu da prvo prošetaju crvenim tepihom, poziraju i fotkaju se za predstavnike sedme sile, a onda uživaju u filmu.

Ovaj protokol se navodno nikako nije dopao bivšem fudbaleru Vujadinu Saviću. On je sve vreme bio rezervisan, namršten i ljut. Negodovao je što ga foto-reporteri snimaju i slikaju. Kada ga je Mirka zamolila da izađu zajedno na crveni tepih da ispoziraju, poludeo je, pa je urlao.

- Beži, bre. Idi sama. Ne zanima me to - vikao je Vujadin na ženu pred svima i sve vreme odmahivao rukama.

Autor: M.K.