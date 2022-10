'SAMO JE TREBALO DA IZVADI PIŠTOLJ I DA IH POBIJE I OVERI' Šabanova udovica Goca ogorčena zbog SMANJENJA KAZNE ubici legende narodne muzike!

Kaznu za ubistvo Šabana Šaulića i njegovog prijatelja Mirsada Kerića nemački sud je smanjio na tri godine zatvora. Toliko će odslužiti čovek po imenu Alsin Levent koji je kriv za smrt dva čoveka, dok je trećeg ostavio sa teškim povredama.

Pevačeva supruga Goca Šaulić kaže da je njihovoj porodici jako teško palo smanjenje kazne.

- Nama je advokat pre suđenja rekao da je pet godina kazne plafon, dobiće najverovatnije oko četiri godine, na kraju je bilo tri godine i tri meseca. Šok je bio za nas, to je malo. To je čovek koji nema nikakvo kajanje, pokazuje odbojnost ka tom događaju, sve vreme gleda u pod i ćuti. Napravio je nekih pet krivičnih radnji pre nego što je došlo do sudara. On je ukrao auto, vozio je bez vozačke dozvole, bio je pijan, drogiran i vozio je duplo većom brzinom od dozvoljene - počela je Goca u jednoj emisiji.

- Oni su smatrali da je tri godine i tri meseca dovoljno. Nama je to bilo strašno kao porodici. Ne postoje sad godine da bi mogli da ga osude da bismo mi bili zadovoljni. Ali, tri porodice su uništene, to je bedno i malo, ti ljudski životi su devalvirani. Ne znam da li to ima veze sa time što je on nemački državljanin, neću sad da prejudiciram, ali verovatno negde sve to postoji. Ali je delo je učinjeno. Onda smo se mi žalili, tražili da se preinači u ubistvo sa predumišljajem što su odbili. Žalbeni sud u Bilefeldu je doneo odluku zbog protoka vremena i zbog pokazanog njegovog kajanja. Ne znam gde je to pokazao. Oni su mu smanjili kaznu za tri meseca - rekla je pevačeva udovica.

- To nije toliko bitno. Sad ima pravo na reviziju, dobijaće na vremenu i gde će on možda, sad ulazi u neku njihovu skalu, sve što ide ispod dve godine i sedam meseci, da to bude na otvorenom odsluženje kazne, možda će otići na godinu dana. To je poruka da životi uopšte nisu cenjeni i važni. Da svako može da sedne u kola pijan i drogiran - rekla je Goca Šaulić i dodaje da ne postoji mogućnost daljeg ulaganja žalbe.

- Ne postoji mogućnost da više ulažemo žalbu. Oni kažu da je nehat. Za mene kao laika, ovo ne može da bude nehat. Nehat je kad ispravno sednete u kola, trezni ste, vozite propisanom brzinom, imate vozačku dozvolu, pa usled smanjene vidljivosti ili vam pozli za volanom, izazovete neki udes. Samo je trebalo da izađe da izvadi pištolj i da ih pobije i da ih overi. To je jedan dripac koji se pojavio na suđenju, imao je kapuljaču i držao knjigu, gledao dole... Na kraju ga je sudija jedva nagovorio da skine kapuljaču - završava supruga pokojnog Šabana Šaulića.

