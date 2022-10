Noć koja će se pamtiti!

Sinoć je u "Zadruzi" održana emisija "Vanredno ubacivanje", a nakon toga i "Pitanja novinara". Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju se nalazila sa pripadnicima sedme sile, gde će prvo dočekati nove stanare Bele kuće.

Miljana Kulić stigla je u studio i odmah otkrila kako će se ponašati u Beloj kući, ali i prema Ivanu Marinkoviću, ocu njenog sina Željka.

Nema potrebe da mu pružim ruku, to je čovek koji mi je poželeo smrt, jedino što nas vezuje je naš sin. On sada želi da vidi dete, koje nije znao godinama da obiđe i sa njim ima normalan odnos. On je rekao da bi mene diskvalifikao iz rijalitija. To znači da ni našem detetu ne misli dobro. On je loš čovek, bezosećajan je. Rekao je i sam da nema emocije, pokazao je kada je bio kod nas u Nišu, kako gleda na naše dete. Došao je i reko 'Gde si ti, maleni', gledao je seriju, pričao o psu. Rekao je da je u prolazu bio, pa je svratio, ne znam šta da kažem o takvom čoveku - rekla je Miljana.

Nakon intervjua u studiju, Miljana je stigla u Belu kuću gde su je dočekali zadrugari. Ona je odlučila da se ne pozdravlja pojedinačno, nego se cimerima odmah obratila sa čela crnog stola.

Dobro veče, ja sam Miljana, većina me znate. Ne bih da se pojedinačno pozdravljam. Znate svi što sam ušla ovde. Što se mene tiče, neke ljude neću primećivati, komentarisaću samo za crnim stolom. Prvi put ulazim u rijaliti i imam tremu. Pet sezona sedim ovde na početku stola, volela bih da sedim tu. Odmarala sam, nadam se da će me neko uputiti šta se dešava - rekla je Miksi.

Miljana je počela da pravi haos čim je ušla, pa je Bilalu Brajloviću poručila da zaslužuje bolje od Maje Marinković.

Miljana je nastavila žestoko, pa je sa Jelenom Golubović otkopala ratne sekire, a zakopala ih sa Majom.

Nakon što je Miljana uselila u Belu kuću i studio je stigao Lazar Čolić Zola, koji je takođe novi učesnik "Zadruge". On je odmah progovorio o Miljani, prozivkama Ivana Marinkovića i sukobu koji je imao sa Majom, tokom leta.

Ne želim nešto preterano da ga upoznam, ali svako ko je mene vređao, dobiće i moj odgovor. Sve zavisi, kako se oni budu poneli prema meni. Cilj ove sezone mi je da dovedem mozak do savršenstva. Valjda će Zolander ući u top tri. Miljana je maločas rekla da je zamerila jer joj nisi poslao cveće, dok je ona bila u bolnici. Rekla je i da je taj video-poziv bio isključivo zbog gledanosti. Ja ne znam zašto Maja ima neki problem sa mnom, ja sam sve što sam uradio, uradio sa razlogom - pričao je Zola.

Za to vreme u Beloj kući došlo je do novog haosa, naime Jelena i Uroš Ćertić obnovili su sukob i on je je polio kafom.

Miljana i Ivan su se nakon njenog ulaska osamili u pušionici i bez prestanka se provocirali, a ona mu je čak i zapevala pesmu od njegove bivše supruge, Goce Tržan.

Nemaš osećaj ni za Lenu, imaćeš za Željka... Daj, Ivane... Poradi na budućnosti. Tvoja Jelena daje izjave. Da sam te tukla kao ona, možda bi me voleo. Ali nećeš moći da me isprovociraš - rekla je Miljana.

To ne radim ni ovima više, pet posto ne dajem - rekao je Marinković.

Ko te ne zna, skupo bi te platio - dodala je Miljana.

Jesi zaljubljena? - pitao je Marinković.

Jesam, sa Bebicom sam, on je zlatan - rekla je Kulićeva.

Zola je u studiju progovorio o Maji i priznao da će njoj kao i svima da pruži ruku.

Videćemo, ali ću i njoj da pružim ruku. Sve mogu od večeras da mi kažu u oči, a ja ću da odgovorim. Poznavajući ljude koji su me spominjali, hoće, ali sam ja spreman da ih ugasim, da ih zgazim - rekao je Zola.

Zola se uselio o Belu kući i čim je ušao pozdravio se sa svima, ali Miljana nije želela da se pozdravi sa njim. Nakon što se obratio zadrugarima, Ivan je bacio prvu provokaciju i istakao da je Neca Lazić bolje građen od njega.

Nakon ulaska Miljani je prišao bivši dečko, Danijel VIšić, a onda je odmah nakon toga iskoristila novu priliku da pecne Ivana, pa ga ponudila cigaretom.

Evo, poslao ti je sin - rekla je Miljana.

Već si ga naučila da puši - dodao je Ivan.

Marko Marković odlučio je da pokloni Maji plišani privezak, kojim se ona odmah pohvalila, što će sigurno izludeti Milicu Veselinović.

Ivan i Miljana se još jednom suočili ispred Bele kuće i započeli novo prepucavanje.

Počela je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević prvo je razgovarao sa Miljanom. Ona je na samom startu pričala kako je živeti sa tri bivša momka i u kakvim je odnosima sa njim.

Danijel je na prvom mestu. Zoli nije bilo potrebe da pružim ruku, prozivao me je na TikTok-u sa Janjušem. Pružio je ruku Bojanu, on mu je prijatelj, sličan se sličnom raduje. Završila bih sa tom temom. Rekla sam šta sam imala što se tiče Lazara Čolića Zole. Da je hteo da se to ne sazna, uradio bi na drugačiji način, na drugačiji način bi došao do mene. Instagram podrška i to što pominje Bebicu, Bebica njega ne pominje, nema potrebe ni on njega. Rekla sam sve - rekla je Miljana.

Nakon toga Darko je pozvao i Zolu da se pridruži Miljani, kako bi zajedno porazgovarali.

Kad je bila ona situacija sa njom, svi znamo da joj nije bilo lako i da se borila na neki način za život. Meni su ljudi predlagali da je zovem, čak su mi par puta i rekli: "Je l' moguće da nećeš da je zoveš?". Ali, evo do čega je došlo. Odma se priča o nekoj koristi. Drago mi je da je ona sa svojim bivšim ljubavima u dobrim odnosima. Drago mi je da je sada srećna - ustao je Zola.

On je sada ironičan, misli da je to nekome zanimljivo, možda samo Bojanu - dobacila je Miljana.

Nakon svađe Miljane i Zole, došlo je i do njegovog sukoba sa Majom, zbog haosa koji je letos nastao dok su bili u jednom apartmanu sa Filipom Carem.

Ja stojim iza toga da si kockar, da si iskoristio Miljanu i da si loš čovek. Ja prema tebi nikad nisam ispala loša. Umešao si se u moju i Filipovu svađu - dodala je Maja.

Kako da se ne umešam, zamalo da poginem, gađala si čoveka pepeljarom, pogodila mog druga Srđana u glavu - nastavio je Čolić.

Ti prema meni nisi ispao fer. Te noći smo se Filip i ja posvađali. Da, svađa jeste bila burna. Bili smo ljubavni par, i ti i Miljana ste imali ljubavne svađe. Jeste svađa bila žustra, u apartmanu koji si iznajmio. Posvađali smo se strašno, došlo je do gurkanja, psovanja, ali nije došlo do fizičkog kontakta. Zola je uzeo telefon da snimi, meni je pao mrak na oči, skočila sam na njega - ispričala je Marinkovićeva.

Tokom pauze za reklame Ivan se šetao krzo Belu kuću i pevušio pesmu svoje bivše supruge, Goce Tržan.

Zola je slobodno vreme na reklama iskrositio da bolje upozna zadrugaru Kristinu Inu Rajzinger, a ostaje da vidimo da li će se tu roditi nove simatije.

Nakon reklama Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Miljanom i Zolom, u kojem je Čolić otkrio da Miljana Caru duguje novac.

Koliko si puta dnevno zvala Filipa Cara i čekala da me vidiš - pitao je Zola.

On je mene zvao i pretio da mu vrati novac. Nenad neka objavi sve vama...Zola je tada pobegao sa mojih 700 evra i otišao u kazino - rekla je Miljana.

Ona je lično uzela pare od Filipa. Govori mu danas-sutra, normalno je da će da poludi čovek - rekla je Zola.

Tokom sledećih reklama Miljan i Zola su nastavili prepucavanje, gde joj je on zapratio da može da objavi dokaze gde mu je ona pisala da ga voli.

Samo treba da kažem jednu rečenicu da bude objavljeno: "Zola, tebe sam najviše volela i još uvek te volim". Meni nije bilo svejedno, ali... Zbog čega da laže - rekao je Zola Bojanu Simiću.

Darko Tanasijević pozvoa je Ivana da prokomentariše ulazak Miljane i njen haos sa Zolom.

Ja sam negde i najavio da Miljanu gledam kao i svakog novog učesnika, bez obzira na to što nas veže dete - rekao je Ivan.

Kad je nas vezalo dete? - odbrusila je Kulićeva.

Ja mislim da kad bismo stajali ovde, da bi njegov sin pre prišao meni, nego njemu - ubacio se Zola.

Kakva god da sam majka, bar sam se borila za Željka, dok Ivana ne zanima. Borila sam se, borim se i dalje. Ostvarila sam mu sve što jedno dete treba da ima, a Ivan nije to uopšte pokazao. Bar sam uz svoje dete. Najbolja sam majka na svetu, Željko me voli zbog toga. Ti si udarao na patetiku, da te otac nije zvao, sve si slagao. Željkova je situacija realna, on oca ne viđa, a tvoj otac je tebe želeo da vidi, zvao te je u Nemačku da radiš - uzvratila je Miljana.

Ivan I Miljana progovorili su o svom odnosu i njegovom odnosu sa zajendičkim sinom, Željkom.

Ja se u njihove stvari neraščišćene ne mešam. Ono u šta sam ja upleten jeste Željko. Miljana ima neki gard, to meni nije cilj. Meni je cilj da sa Miljanom imam korektan odnos sa njom. Miljana i ja imamo dete koje je 99,99 posto naše dete, samo još nisam na papiru. Meni to lično i ne znači. Mislim da kada je dete maloletno, mislim da bi taj odnos uspeo bez medija. Pod broj jedan, moraju oba roditelja da budu razumni. Ja sam to pokušao, nisam se preterano intresovao, jer kada sam pokušavao sam u ogroman zid koji se zove Miljana - rekao je Ivan.

On nikada nije imao želju da vidi Željka, niti će je imati. On ima osećanja samo za flašu i alkohol, to je njegova ljubav. Naravno da će se pisati o tome, jer smo oboje medijske ličnosti. To što priča da je udario glavom o zid, naravno da je Tijanu zabolelo to što se nikako nije ophodio prema detetu. Čak sam mu i persirala. Veruj mi da mi se de ža vu predstavlja. Željko je isti Ivan i veruj mi da mi nije lako da pričam o ovome. Podseća me kao da je Željko ovde - zaplakala je Miljana.

Ivan je šokirao zadrugare kad su čuli da on ne zna ni kad je rođendan Željko.

Ništa, onda ću morati da počnem od samog početka. Željko je začet u nekoj drugoj kući. Miljana se porodila u avgustu mesecu - počeo je Ivan.

U julu - dobacila je Miljana.

U julu, izvinjavam se, zaboravio sam. Ako je sada poenta da sam ja u tim pauzama između dva rijalitija mogao da se bavim pravnim stvarima, nisam. Probleme je pravila samo ona. Svaki vid komunikacije sa Miljanine strane je bio nenormalan. Počevši od mog izlaska na autoput za Niš. Posle 45 minuta od izlaska iz bolnice, kada smo se rastali da ćemo se čuti. Sve se nastavilo u stilu zvanja, ne normalnog. Morao sam da blokiram te neke brojeve kod operatera - rekao je Ivan.

Ivan i Miljana nastavili su da pričaju o svom odnosu, a Marinković je pred svima priznao da misli da je Miljana želela da ga namagarči na Željkovom rođendanu.

Ja sam došao da vidim dete, tu su u bolnici bili Miljana i njena majka Marija. Ona je trebalo da ostane tu još tri dana. Ja sam došao da vidim dete i dogovor je bio da dođem kad dete dođe kući. I tebi sam rekao tada da ne želim da to bude medijski propraćeno, očekivao sam da mi Miljana javi kog će dana biti to. Ali usledio je Miljanin poziv, zvala me je na žurku povodom dovođenja detata kući, žurka za zadrugare. Ja sam rekao da ne želim da to bude medijski propraćeno, da to bude neki drugi dan. Stekao sam utisak da je njoj bitno da to bude na televiziji. Ispostavilo se da sam uradio pametni stvar, ona je tad već držala papir u ruci gde je pisalo da je otac N.N. U bolnici nije bila potegnuta ta tema, ja sam došao u bolnicu svestan da sam otac. Ali je ona očigledno imala mini plan, da dobije neke poene, da me izblamira... Zamisli da sam bio u Nišu na toj proslavi, da ona izvadi taj papir. Sve ostalo je istorija - ispričao je Marinković.

Maja nije mogla da ostane ravnodušna na Ivana, pa je žestoko oplela po njemu jer nema osećanja prema njegovom i Miljaninom sinu.

Pogledajte čoveka, on ide i zviždi. Njega boli uvo. Kad su u pitanju druge stvari, može da se nadjačava, tad je prvi, a kad je u pitanju njegovo dete... Znate šta je poenta, ljudskost. Ovo su životne stvari. On je mrtav ladan sad - govorila je šokirana Maja.

Nakon kratke pauze, Darko Tanasijević pozvao je Ivana i Zolu kako bi se suočili nakon brojnih prozivki koji su iznosili na račun jedan drugog.

Da li je jedno dete ili pet, to je meni isto. Po meni svako dete treba da bude iskreno vredno. Ja protiv njega nemam stvarno ništa. Ja sam čuo da on ima kliker i ostalo. Činjenice sa kojima sam ja upoznat i ostalo, ne mogu da opovrgnem. Miljana ga je zvala da pušta pesme i da ga meltretira, to je istina. Ja ne mogu da shvatim da može postojati osoba na svetu da misli da ako imam sa onim ponijem dete, ko mi može zabraniti da to dete vidim ili da mu kupim čarapicu jednu? - rekao je Čolić.

Što se tiče čarapica, nije ni mesto ni vreme da se ja pravdam da li sam išta kupio ili ne. Zola nema veze sa tim, imaju pravo da me kritikuje ili hvali. Ja ne dolazim pripremljen, niti skupljam informacije, nego ono što sam gledao. Vrlo dobro sam video kako se Miljana ponašala kao majka. Znam da je bila pokrenuta peticija napolju da se Miljani oduzme starateljstvo zbog svega što su oni prošle godine izneli. Moje je da verujem kome ja hoću. Da li je mene zvala Miljana, pa posle Mišela nekog ili Zolu? To je Miljana. Ne treba mi Zolina potvrda. Kad sam već u toj poziciji, ne potresam se zbog kritika, jer sam stamen kad je ta odluka u pitanju. Miljana se nije pokazala kao majka, pa mi je drago što su tu Marija, Siniša i njene sestre...Doneo sam paket stvari za Željka, jer sam po prvi put imao prilike da gledam Željka preko televizije. Što se tiče Zole, ja sam poznat po tome da napolju ne komentarišem nikoga, ne bavim se učesnicima koje poznajem, a najmanje onima koje ne poznajem. Emisija "Narod pita" nas je spojila, pa su me zvali da komentarišem, isto kao i kad je Miljana bila u bolnici. Pametan sam dovoljno i znam ko je Miljana Kulić. Zolu sam par puta ovde prokomentarisao, a rekao sam na osnovu prošle godine da je on podgu**a muva - rekao je Ivan.

Nakon izlaganje Miljane i Ivana reč su dobili i zadrugari da prokomentarišu njihov odnos, a prvi koji su osudili Marinkovića bili su Maja i Bilal.

Ovo je jako monstruozno, slušam sa strane. Miljana je u ovoj priči žrtveno jagnje. Tvrdim da je dobra majka, sve je sama zaradila svom detetu. Naravno da će dete da ostavi majci, kad otac tog deteta nije tu. Željko je bio ovde, svi smo ga voleli. Bila sam na njegovom drugom rođendanu, svi smo videli koliko ga vole. Složila bih se sa Zolom u tome da ne postoji bilo kakva prepreka kad hoćeš da vidiš dete. Demantovala bih Zolu da je Miljana loša majka. A Ivan kaže da neće da se nadjačava, kad je bilo kakva tema, tad se i te kako nadjačava, a kad su ovako životne teme... - rekla je Maja.

Biću kratak. Da sam na Miljaninom mestu, bilo bi mi drago da takva ljiga ne odgaja dete. Što bi on odgajao tvoje dete, on je ljiga. Imam dosta informacija o njemu. On malopre spominje da se ne bavi tim informacijama, a sve o svima zna. Više ne znam ni šta da kažem - poručio je Bilal.

Miljan Vračević takođe nije mogao da ostane imun na sve što je Ivan izrekao, pa ga je bez dlake na jeziku pred svima osudio.

Porodica je temelj svega, ako se toga odreknemo, mi smo niko i ništa. Njemu će to sutra reći sadašnja žena, a znate kako, rećiće mu: "M*š u pi**u materinu, ti ne mariš ni za tvoje dete". On će sutra biti momčina. Kako će sutra biti kada prošeta sa devojkom, rećiće mu: "Sad mi ne trebaš". Ja sam hteo da crknem kada mi je mala došla ovde! Ja babu mrtvu volim više nego majku i oca, jer sam uz nju odrastao. Možda ja grešim, ne može imati neko kredibilitet da priča o vremenskoj prognozi, kada ne mari za svoje dete. Svaki put kad bih uzeo zalogaj, setio bih se mojih. Ja to ne mogu da shvatim! Neka je ona najgora, pritom, ti si Miljanu znao i kakva je ona. Kada je rekao avgust, ma koji avgust? Pitaj ga kada mu je pašče rođeno, on zna. On ne zna koliko godina ima! Ja bih voleo da ga vidim. Da ga šeta, ko? To je sramota! Ovo je najveći čemer i jad koji sam ja video! Koga boli ku**c ko je kome ukrao paštetu, ovo je životna priča - rekao je Miljan.

Za ovu temu reč je dobio i Zvezdan Slavnić, koji je pred svima priznao da je grešio prema svojoj ćerki što ga je totalno slomilo.

Grešio sam mnogo što se toga tiče, nadam se da neću više. Bio sam u nekim situacijama gde sam sebi jako loš. Nisam bio za sebe, Kad nisam za sebe dobar, ne verujem da mogu i za nju da budem dobar. Mnogo puta sam eskivirao. Kad god da Ivan započne taj odnos, mislim da će Miljana spustiti loptu. Moja ćerka nije bila za to da uđem ovde, na kraju me je potapšala. Mogu da kažem Ivanu da sam pogrešio sto puta što se tiče moje ćerke, cepaju me emocije. Nije bitna Miljana, ništa nije bitno, treba da imaš odnos sa svojim detetom. Ja sam maštao o sinu, da mi se loza nastavi zbog dede, on je zaslužio, ja možda nisam. Opipljiva tema. Ja ću uraditi ono što treba da se uradi, stajaću iza toga. Moj život nije mirno more, ona to sve zna. Ona će sad u januaru napuniti 18. godina. Ponosan sam na nju, preinteligentna, sportski građena, super je. Drugarski, iako nismo drugovi, kao bratu bih mu rekao da se ne zaj*bava sa tim stvarima. Ja sam živeo u vanbračnoj zajednici sa majkom moje ćerke, ona se i danas čuje sa mojom devojkom. Kažu da nema mene, bile bi najbolje drugarice. Jako teška tema. voleo bih da mogu da stanu na to i da im samo dete bude bitno. Mene žena tera: "Što ne odeš?". Kako kad mi nije dobro. Nemam oprovdanja, zato bih voleo da Miljana i Ivan nemaju opravdanja. Doći će polako pitanje ko je i šta je tata - otvorio je dušu Zvezdan

Zvezdana je potreslo izlaganje o ćerki, pa se povukao u spavaću sobu, a zadrugari su mu prilazili da ga uteše.

Jovana Tomić Matora prišla je Zvezdanu, a on joj je kroz suze pričao kako se oseća zbog ćerke.

Nisam ja sada, ja sam čudan sam po sebi. Ja bih mogao još sto godina, ćutao bih i smejao se, završi se to i onda šta ćemo posle toga? Gde ćemo majstore? Ali, ne mogu da foliram. Ja ne pričam ni sa kim, nego sa Anom o tome. Čuo sam njih kako pričaju o tome...Majka od Sare je duhovita do j**a. Ana obožava Saru i Sara nju. Sve je do j**a. Ja ne mogu da opravdam sebe ni jedan sekund što se toga tiče, šta god tu rekao, ali to je to - rekao je Zvezdan.

Sledeća tema u emisiji "Pitanja novinara" bio je ondos Maje i Bilala, a Darko Tanasijević želeo je da sazna na čemu su njih dvoje sada i šta im stvara probleme.

Pa, da... Bilal nije popravio ponašanje. Između nas postoji energija, strast, dopadanje. Ali on je takav po prirodi da voli da flertuje. Ja nisam ljubomorna, ali ne može da me pravi budalom. Sve ide u krug, kao Tom i Džeri. Ali opet to ne znači ništa. On je inadžija. Meni se možda dopada što neće uvek za sve da me posluša, ali mi smeta što nema taj bonton. Ne radi se o tome što neće da mi skuva kafu, ali nije pažljiv. Danas ceo dan ne razgovaramo, jako čudno. Ne verujem da će se desiti nešto konkretno. Kad sam mu rekla da je zelen, nisam mnogo pogrešila. Da, super je, zanimljiv sve, ali nedovoljno - rekla je Maja.

Bilale, šta se dešava između tebe i Maje? Da li ti je dosadilo da ti zvoca, da se dokazuješ? - pitao je Darko.

Da, danas sam ceo dan proveo bez Maje, bilo mi je super. Ona bude nad*kana: "Ja, ja, ja". Ona meni priča ovo da me odjavljuje svaki dan, pa dođe u krevet, gde priča drugačije - rekao je Bilal.

Njih dvoje su se po ko zna koji put posvađali i odlučili a stave tačku na svoj odnos.

Zola nije gubio vreme, pa se upoznao i sa Anastasijom Bojanović. Njih dvoje uživali su u zajedničkom vremenu i ćaskanju u dvrorištu.

U emisiji "Pitanja novinara" na red je došla i Milica Veselinović koja je na samom startu priznala da se zbog Marka oseća poniženo za crnim stolom. Razgovoru se pridružio i Marko, a onda su progovorili o dešavanjima u ljubavnoj kućici.

Je l' smatraš da je ona trebala posle svega ispod one kućice da postane tvoja devojka? - pitala je novinarka.

Ništa se nije desilo tamo, prvo. Sedeli smo i zagrlili se, ništa se nije desilo. Tako da smo nastavili kao što smo provodili vreme i to je to. A šta je trajalo? Ne kapiram - rekao je Marković.

Kada smo za stolom i van stola, mi se itekako češkamo i mazimo, tako da smo intimniji bili van kućice nego u njoj - rekla je Milica.

Maja je žestoko oplela po odnosu Milice i Marka, sigurna da mu se ona ni malo ne dopada kao devojka.

On je lep kao slika, ali ne može da uklopi dva i dva. Nemoj ovoj devojci da daješ lažnu nadu. Ja sam uzela Milicu za ruku, sa kojom nisam u dobrim odnosima i pitala je i rekla joj: "Puštaš da te pravi budalom". Kakva je ovo lakrdija? On je ustao i rekao da je emotivno brdo i da nije spreman za vezu, ali je sa mnom ušao. Ne sviđa mu se Milica kao devojka, nemaju ništa preterano pametno ni da kažu. Kada smo Marko i ja pričali, jeste mi za te cigarete napomenuo - rekla je Maja.

Bilal je dobio reč da komentariše odnos Marka i Milica, pa pokrenuo sumnje da Veselinovićeva zapravo ima emocije prema njemu.

Nisu glupi, ali prave od sebe glupane. Sami od sebe, Milica pogotovo. Danas je bila tema o sakrivanju emocija. Ona sakriva svoje emocije time što je lojalna. Mislim da ima druge emocije - krenuo je Bilal.

Aludira na sebe, rekao mi je jedan dečko - dobacila je Maja.

Pravi od sebe glupaču, i u priči sa Markom i u priči sa Aleks. Mislim da i Ana ima još emocija perma Marku - dodao je Brajlović.

Darko Tanasijević pozvao je DJ Tamaris i Adama Đoganija, koji su pred svima progovorili o njihovom odnosu, koji je Tamara odlučila da zauvek okonča.

Poslednjih dana je bilo dosta intenzivnih razgovora. Neke stvari neke vreme funkcionišu i ogu da se sakriju i prekriju, ali svako ima trenutak gde ne može da bude jak. Nismo bili u vezi, ušli smo ovde, bilo je svega, presije, emocija, ali evo ja ću reći, ja se jako loše osećam zbog ovoga i jako mi je loše...Ja sam neko ko ide do kraja, ili radim nešto ili ne radim do kraja. Rekla sam da ga neću prokomentarisati loše i ostalo, ovde nek se stavi tačka u tom emotivnom smislu. Odvratno se osećam povodom toga, kao neki emotivni linč. Od strane svih, a mi smo dali za pravo. Ja sam tu za njega kao prijatelj, ali u tom emotivnom smislu nek se stavi tačka - rekla je Tamara.

Darko Tanasijević pozvao je Božu Džounsa koji je progovorio o emocijama prema Miljani Popović i priznao da je zaljubljen u nju.

Zaljubio sam se u Miljanu, deset dana trčim kao ludak za njom, blamiram se pred svima. Pokazala je svoje pravo lice i šta sad. Razočarala me je, uvredila me... Nisam zaslužio to. Kao da glumi neku osobu ovde, ali nije taj kalibar. Trčao sam za njom jutro, podne, mrak... - rekao je Boža.

Darko Tanasijević pozvao je Anastasiju Stojanović Palčicu, kako bi prokomentarisala priču Ivana Dragića da ju je iskoristio za osvetu od 30 sekundi.

Jako je glupo da ja kažem da je on meni poslužio i tako dalje. Mislila sam da je normalniji, međutim je on jako iskompleksiran. Razapeli su me ovde svi kao rasturačicu nečega. Moje pravo je da radim šta hoću što sam ja slobodno

Darko, ona je neverovatan lažov. Sve što je rekla, slagala je. Ne zanima me, znam da je povređena. Ja sam kriv, nije ona, ali je sve slagala. Nisam je zvao nigde, ali sam rekao da mogu da je odvedem u krevet kada god hoću - rekao je Ivan.

Aleksandra, šta ti je činiti? Da li se vodiš onime: "Kad jednom muškarac prevari, prevariće opet" - pitao je Darko.

Znaš kako, ja sam se uvek vodila tom rečenicom, ali ne znam...Da li bih volela da se to nije desilo? Naravno da bih volela, ko bi to voleo. Ja njemu nikada to ne bih uradila, ni njemu ni ni jednom drugom momku - rekla je Aleksandra.

Nakon emisije Ana Spasojević posvađala se sa Marinom Popović zbog reda po kojem će se spremiti večera.

Milica se posle emisije osamila sa Zolom i kroz šifre se raspitivala o potencijalnom ulasku.

Zola, šta misliš, kad će "sneg"? - pitala je Veselinovićeva.

Nemam pojma - nasmejao se Čolić.

Miljana je sedela ispred paba "Prijatelji" sa Bilalom i Pecom, a Brajlović joj je priznao da mu se ne dopada Nenad Macanović Bebica.

Maja je tražila Neci Laziću da ispita Zolu.

Zola, je l' si pratio rijaliti? Kako ti se čini veza između Marka i Maje - pitao je Neca.

Ne znam. Videla se iskrena emocija sa Majine strane - rekao je Zola i nasmejao se.

Dragić i Aleksandra otišli su u šetnju pred spavanje, a on je na sve načine pokušavao da je ubedi da mu da još jednu šansu.

Ja da sam hteo, nastavio bih sa njom ili bih prešao na drugu, ali sam rekao da sam napravio glupost, tako da...Meni je stalo, to se vidi. I kad nismo bili zajedno govorio sam da tebe vidim sa mnom do kraja, ali šta da radim...Bilo bi bolje da nisam ništa napravio, ti bi više verovala - pričao je Ivan.

Valentina Stanković dala je blagoslov Kristini Ini i Zoli da započnu ljubavnu priču.

Aleksandra odlučila je da pruži Dragiću novu šansu, pa su nakon svega ponovo završili zajedno u krevetu.

Zadruga 6 - Ivan i Aleksandra završili zajedno u krevetu - 23.10.2022. pic.twitter.com/xy3gAWWczp — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 23. октобар 2022.

Autor: A. N.